29 лет назад началась программа реабилитации "детей Чернобыля" на Кубе

Выход в Соединенных Штатах сериала "Чернобыль" вызвал массу, иногда во многом тенденциозных откликов в западных СМИ, а создатели этой ленты, допустили некоторые ляпы, вызвавшие волну негодования у "чернобыльцев".

Между тем, в понедельник известный кубинский портал cubadebate.cu, где в течение нескольких лет до смерти лидера кубинской революции Фиделя Кастро, публиковались его "Размышления", опубликовал обстоятельный очерк о том, как кубинцы, славящиеся своей передовой системой здравоохранения, помогали в реабилитации детишкам из России, Белоруссии и Украины.

Да и сам Фидель, пять лет назад осудивший в своей статье цикла "Размышлений" события на киевском майдане в 2014 году, напомнил, что Куба всегда была солидарна с украинским народом и в тяжелые годы после аварии в Чернобыле оказывала медицинскую помощь многим детям, пострадавшим от радиоактивного излучения в результате катастрофы.

Фидель распорядился не афишировать помощь детям

Более того, мало кто в мире, а Фидель запретил рекламировать эту помощь, знал, что на Кубе более 20 лет, до 2011 года, существовал центр, где проходили долгий и мучительный курс лечения пострадавшие в результате радиоактивных мутаций после чернобыльской катастрофы. В последние годы в основном это были украинские дети с серьезными физическими отклонениями. Со слов одного хорошего знакомого автора этих строк, картина увиденного в центре просто ужасала: это были несчастные украинские детишки, многие - лишенные конечностей, от которых отвернулись родная медицина и сильные мира сего. И явно по указке американцев самостийные власти на Украине при президенте Ющенко решили сократить количество детей, которые направлялись для реабилитации на Кубу.

В марте 1990 года первая группа юношей и девушек прибыла на Кубу из районов, пострадавших от взрыва четвертого реактора АЭС в Чернобыле. Около 140 детей у трапа встречал лично команданте. "Помогать будем столько, сколько будет нужно", - сказал Фидель журналистам в аэропорту.

А уже в конце июня-начале июля того же года благодаря волонтерской работе тысяч кубинцев на курорте Тарара в 10 километрах от Гаваны были восстановлены практически все объекты для массового приема детей из России, Беларуси и Украины. До этого центр "Тарар" считался лучшим пионерским лагерем страны, и Фидель лично обратился к кубинским пионерам с просьбой уступить центр для лечения детей из СССР. Положительный ответ был получен незамедлительно.

Помощь Гаваны была бескорыстной

Куба как раз в 1990 году, когда Фидель Кастро, после визита на остров генсека ЦК КПСС М.Горбачева, впервые заговорил о скором распаде СССР, начала испытывать самый большой в истории экономический кризис. Вашингтон продолжал усиливать санкции в отношении Острова Свободы, а кубинская экономика столкнулась с резким урезанием валютных поступлений из-за сокращения помощи со стороны братских некогда стран, в которых после "бархатных революций" со скоростью падения карточных домиков рушились коммунистические режимы.

Но даже в этих тяжелых условиях команданте распорядился о том, что Гавана, и медики, и волонтеры возьмут на себя все расходы по оказанию помощи детям. По сути, Москва, Киев и Минск брали на себя расходы только за перелеты детей. Таким образом, за годы существования программы из своего бюджета Куба выделила гигантские для этой страны средства - около 350 миллионов долларов, причем в отличие от западников, превращавших подобные небольшие, в сравнении с кубинской, программы в "пиар-шоу", абсолютно не рекламируя себя.

С лета 1990 года все организационные вопросы по руководству программой взято на себя министерство здравоохранения Кубы: оно набирало волонтеров и руководило проектом, в реализацию которого были вовлечены все медицинские учреждения и исследовательские центры столицы страны. По сути, все кубинское общество, так или иначе, стало участвовать в волонтерской деятельности, в которой работали переводчики, специалисты из разных секторов и практически вся кубинская система образования и здравоохранения.

Так, министерство связи гарантировало телефонную связь детей с их семьями в своих странах; министерство транспорта организовало отправку детей-пациентов в больницы, медицинские центры и экскурсии для них как часть их психологической реабилитации. В координации с министерством культуры в Тараре были организованы культурные мероприятия, которые приносили радость детям, которые там жили. Все это делалось, повторим за счет бюджета Кубы.

Программа была разбита на несколько этапов

На протяжении всего времени программа развивалась в рамках различных этапов. В рамках первого этапа, до 1992 года, совпавшего с распадом СССР, пациенты прилетали в составе групп, общих для всех трех союзных республик. Затем количество русских и белорусских девочек и мальчиков уменьшалось, а украинских детей, напротив, увеличилось в разы.

В течение первых десяти лет около двух тысяч детей и их сопровождающих постоянно находились в Тараре, выздоровевшие затем вернулись в свои страны, а другие прибыли на Кубу, как правило чартерными рейсами, за счет фондов гуманитарной помощи жертвам Чернобыля и других международных организаций.

Однако позже возможности осуществления авиаперевозок стали более сложными, и детей пришлось доставлять на Кубу регулярными рейсами, что затрудняло их прибытие.

Второй этап, когда Украина сократила отправку на Кубу пострадавших детей, оценивался, как наиболее сложный в программе. Дети также получили медицинскую помощь, однако это был этап экспериментов в научной и медицинской сфере. Именно в эти годы - конец 1990-х-начало 2000-х на остров стали приезжать уже дети жертв Чернобыля с очень сложными диагнозами. В эти годы директору центра доктору Хулио Медина удалось запустить программу реабилитации детей после лечения на Кубе в санатории в Крыму. Там проводилась совместная работа кубинских и украинских специалистов, которые оказывали медицинскую помощь, и эти отношения "Тарары" и Крыма поддерживались до завершения гуманитарной программы в 2011 году. Кроме того, в конце 1990-х годов, на этом новом этапе, в гематологическом институте Киева стали разрабатываться альтернативные варианты лечения; и сотрудничество между островом и Украиной стало более интенсивным.

Гавана оказала помощь 24 тысячам детей

Программа продолжалась до 2011 года, на последнем этапе, с меньшим количеством пациентов на острове, принимая во внимание огромную концентрацию и усилия в ходе двух первых этапов реабилитации. Медицинская и научная практика, в которой участвовали тысячи кубинских специалистов, была объединена: тексты и справочные материалы, относящиеся к этой теме, были переведены на несколько языков. Центр защиты от радиации на Кубе с 1990 года разработал дозиметрические и биомедицинские исследования для оценки воздействия последствий аварии на Чернобыльской АЭС, а также для определения уровня загрязнения, оценки доз облучения и их влияния на щитовидную железу. Специалисты этого центра по-прежнему хранят в своих файлах оригинальные записи этих передовых исследований.

Эти усилия помогли создать важную базу данных, которую международные эксперты считают единственной в своем роде в мире, что делает исследование, проведенное на Кубе, одним из наиболее признанных источников для оценки радиологического воздействия аварии на Чернобыльской АЭС.

С другой стороны, программа представляла собой не только медицинский и научный опыт, но и человеческий и культурный симбиоз: дети с длительным пребыванием на Кубе продолжали свои занятия, поощрялось братание среди детей Кубы и республик бывшего СССР.

Свидетельства многих кубинских специалистов и пациентов, которые долгое время жили на острове, и других, кто остался жить на Кубе навсегда, имеют огромное значение для понимания масштабов этой уникальной гуманитарной программы. Всего за 21 год лечение на Кубе и процесс реабилитации прошли 24 тысячи детишек из бывшего СССР, включая 20 тысяч украинцев, около трех тысяч граждан РФ, более 700 белорусов. За это время были сделаны не менее 600 сложнейших операций, стоимость которых на Западе составляет порой сотни тысяч долларов.