Амрам Петросян: МЦИС готовит иски к США и странам ЕС из-за санкций

Фонд развития современной дипломатии, а также учрежденный им Международный центр исследования санкций (МЦИС), начали подготовку исков к ряду государств Евросоюза в интересах компаний, участвующих в проекте "Северный поток-2", сообщили RNS в пресс-службе Фонда развития современной дипломатии. Речь идет о немецких компаниях Wintershall и Uniper, австрийской OMV, британско-нидерландской Shell и французской Engie.

"Эксперты МЦИС под эгидой Фонда развития современной дипломатии приступили к подготовке исков от компаний, участвующих в реализации проекта "Северный поток-2" к государствам ЕС, идущих на поводу у США", - сообщили в фонде.

Первые иски могут быть поданы к Германии, Франции, Нидерландам, а также к США, рассказал RNS президент фонда Амрам Петросян. По его словам, иски к Германии, Франции и Нидерландам связаны с компенсацией ущерба субподрядчикам из соответствующих стран, который они понесли "из-за поддержки властями этих стран санкционных ограничений США, касающихся проекта "Северный поток-2"". Подача исков в международные арбитражные инстанции ожидается в конце ноября 2019 года, отметил он.

По словам Петросяна, в перспективе иски также будут поданы к Польше, Болгарии, Литве, Черногории и Хорватии.

Сбор материалов по иску к Польше будут начат в июле этого года, в подача иска ожидается в течение полугода с момента начала сбора документов.

В организации пояснили, что компании, являющиеся субподрядчиками по проекту "Северный поток-2", обратились в МЦИС с просьбой рассмотреть их дела. Центр распределяет эти дела экспертам из разных международных юридических компаний, которые будут вести процессы.

"Иски очень объемные. Над каждым иском работают 7-8 международных экспертов-юристов", - пояснил Петросян.

"Речь идёт об элементарной дезинтеграции Европы в интересах американских компаний. Мы уверены, что в отдельных случаях наши партнеры получат возмещение ущерба, а в остальных - отмену санкций со стороны ряда европейских государств в целом", - добавил он.

Ранее министр энергетики США Ричард Перри заявил, что сенат США собирается принять законопроект о наложении санкций на компании, участвующие в проекте газопровода "Северный поток 2".

В МЦИС, в свою очередь, отметили, что "первый раунд санкций чреват штрафами для самих США, так как на этот раз затронуты не просто так называемые "энергетические интересы США", а конкретные интересы конкретных компаний - компаний, находящихся на европейском континенте, в европейских государствах, уже связанных друг с другом другими транспортными системами".

Компания Nord Stream 2, оператор строительства газопровода "Северный поток-2", ранее заявила, что отслеживает ситуацию с возможными санкциями против проекта, но не реагирует на политические спекуляции.

"Северный поток - 2" - газопровод из России в Германию через Балтийское море протяженностью 1220 км и мощностью 55 млрд кубометров в год. Он напрямую свяжет российскую ресурсную базу и европейских потребителей.

5 сентября 2018 года компания Nord Stream 2 начала укладку труб газопровода в исключительной экономической зоне Финляндии. Ожидается, что строительство газопровода завершится в конце 2019 года.

Справочно

Международный центр исследования санкций (МЦИС) был учрежден Фондом развития современной дипломатии. Миссия Центра - помогать государствам и бизнесу подсчитать убытки, понесённые из-за экономических санкций, и возместить через международные арбитражные суды причинённый ущерб. Соответствующие соглашения о начале работы международного экспертного Центра в мае 2019 подписали заинтересованные эксперты, политики, юристы, бизнесмены и общественные деятели России, Австрии и Германии. На очереди подписание аналогичных соглашений с ведущими экспертами США, Франции, Италии, Польши, Швейцарии, Черногории, Сербии и др.