СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕДАКЦИОННЫЙ ПРОЕКТ
II
европейские игры
21-30
июня 2019
Спорт
25.06.2019 12:52
Текст: Илья Трисвятский

Андрей Кириленко: Золотые медали в стритболе добыты на характере

Президент Российский федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко прокомментировал вчерашнюю победу мужской сборной страны по новой олимпийской дисциплине "Баскетбол 3х3" (стритбол, уличный баскетбол) на турнире II Европейских Игр в столице Беларуси - Минске.

Напомним, что в финале наши спортсмены (Алексей Жердев, Илья Карпенков, Кирилл Писклов, Станислав Шаров) уверенно победили сборную Латвии - 21:14, причем матч завершился за девять секунд до истечения стандартного 10-минутного контроля чистого времени. В баскетболе 3х3 победителем считается команда, первой набравшая 21 очко. Или же фиксируется счет после 10 минут игры. Если ничья - назначается овертайм. Броски с ближней и средней дистанции оцениваются в 1 балл, дальние попадания из-за дуги - в 2 балла.

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
Российский дзюдоист Адамян выиграл золото Европейских игр

- Рад за нашу команду. Ребята - молодцы, здорово провели этот турнир, - цитирует Кириленко пресс-служба РФБ. - Примерно в одни сроки мужские и женские сборные России участвовали и в Кубке мира, и в Европейских играх. И так получилось, что в конце наши медальные надежды сосредоточились на одной из четырех команд - парнях до 23 лет. Здорово, что они не подвели. Мне нравится, что в нашей сборной U23 уже наблюдается чемпионская преемственность. В прошлом году ребята выиграли Кубок мира. Теперь команда наполовину обновила состав, получила нового тренера и снова завоевала золото на большом турнире! Поздравляю ребят и их молодого тренера Дмитрия Зимина. В Минске у них было несколько крайне сложных матчей. И овертайм с Францией, пусть и проигранный, и полуфинал с Польшей, в котором долго сохранялся опасный счет. Да и финал с Латвией, несмотря на итоговые 21:14, был непростым. Эти золотые медали добыты на характере. Вообще прошедшая неделя в мировом баскетболе 3x3 подарила нам какие-то совершенно новые эмоции. Смотрите, что происходит на Кубке мира! И у мужчин, и у женщин - новые чемпионы, которых еще не было в истории. А безоговорочные лидеры мужского мирового рейтинга - сербы - вообще остаются без медалей и на Кубке мира, и на Европейских играх! Баскетбол 3x3 непредсказуем. И оттого сегодняшняя победа еще ценнее.

Добавим, что первые олимпийские медали в баскетболе 3х3 будут разыграны через год в японском Токио.