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25.06.2019 20:00
Рубрика: Культура

Джаз, жара и медные трубы

Артисты из разных стран собрали аншлаг на фестивале "Усадьба Jazz"
Текст: Александр Алексеев
Российская газета - Федеральный выпуск № 136(7894)
На полянах и холмах любимого парка Петра I спели и звезда английского соула Майкл Киванука, и гурман ироничного приджазованного фанка Иван Дорн, и кумиры 90-х - Black Eyed Peas, представившие в России новый альбом Masters of the Sun, уже без очаровательной солистки Ферги. Лучший джазовый трубач России Вадим Эйленкриг вывел на сцену собственный оркестр. А актриса Чулпан Хаматова читала любимые стихи под музыку.
Михаил Синицын/РГ Фото: Иван Дорн представил самые смелые аранжировки любимых композиций в формате джаз-фанка.

Летний фестиваль под открытым небом "Усадьба Jazz" состоялся уже в 16-й раз. Ныне он самый щедрый на свежие идеи и музыкальное разнообразие open-air страны. Поэтому неудивительно, что ему пришлось переехать из подмосковной усадьбы Архангельское - там стало тесновато и музыкантам, и зрителям.

Не обошлось без сюрпризов. В Коломенском появилась сцена для самых юных зрителей "Усадьба Jazz Kids". Питерский "Сплин" приготовил новую акустическую программу с приглашенной скрипачкой. А прежде малоизвестная группа NS Project впечатлила невероятным сочетанием электронных инструментов, контрабаса, живых ударных и дудука.

Порадовал мелодиями, а главное - небанальным восприятием современного джаза Джейми Каллум. Он лихо лупил по клавишам, иногда читал рэп, дирижировал хором зрителей и показал логически невероятную широту репертуара: спел в джазовой обработке High And Dry меланхоличных рокеров Radiohead, а еще - хиты поп-кумиров Джастина Тимберлейка и Лорин Хилл. Для вдохновения Джейми Каллум пригласил с собой в Москву жену: рассказывал со сцены, что поет в первую очередь для нее.

Было интересно и вне четырех сцен: на большой торговой площади можно было купить одежду российских дизайнеров, сшитую только из натуральных тканей. А еще - раритетные украшения и посуду. Кстати оказались и лекции, мастер-классы, которые на "Усадьбе Jazz" можно было посетить бесплатно: "Менеджмент в музыкальном бизнесе", "Менеджмент в сфере интернет-бизнеса"… И даже "Менеджмент в ресторанном бизнесе и клубной индустрии" - посетители многочисленных фудкортов "Усадьбы Jazz" могли сравнивать на фестивале теорию и реальность.

Фото: Михаил Синицын/РГ
Black Eyed Peas и Сплин выступили на фестивале "Усадьба Jazz"

Понравилось в Коломенском и музыкантам. Растрогавшись приемом зрителей Шарон Ковакс - голландская певица с низким, трагически прекрасным голосом - стала дарить зрителям луковицы тюльпанов со своей родины. А темнокожий джазовый саксофонист Соуэто Кинч отправился бродить по окрестностям, расспрашивал про русскую историю и царей, а затем попросил, чтобы его сфотографировали с новым саксофоном на фоне белоснежной церкви XVI века.

Завершился двухдневный фестиваль праздничным салютом. Самым ярким его эпизодом были раскрывшиеся в небе три огромные астры. Впрочем, всего через месяц - 3 августа - на этих же холмах состоится еще один фестиваль - "Пикник "Афиши в Коломенском". Тогда и посмотрим, чей салют лучше.

Ждать продолжения музыкальных праздников осталось совсем не долго.

Культура Музыка Джаз
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