Батутист Мельник завоевал серебро Европейских игр

Россиянин Михаил Мельник стал серебряным призером Европейских игр в индивидуальных прыжках на батуте.

В финале Мельник набрал 59,435 балла, уступив только олимпийскому чемпиону из Беларуси Владиславу Гончарову (60,045 балла). На пьедестал также попал Диогу Ганшинью из Португалии (58,660 балла).

На первых Европейских играх-2015 в Баку Мельник выиграл золото в синхронных прыжках вместе с Дмитрием Ушаковым. Но сейчас остался доволен и серебром.

- Очень счастлив, что так закончились соревнования, - признался Мельник журналистам. - Но мне чуть-чуть не хватило до победы. Я не так много проиграл Владиславу Гончарову. На Кубке мира, который тоже проходил в Минске, я его уже побеждал. Но на этом турнире он выступил лучше. Значит, будем работать над ошибками.

Чуть ранее Яна Павлова и Ирина Кундиус заняли третье место в синхронных прыжках на батуте.

В Баку-2015 российские батутисты взяли четыре золота.