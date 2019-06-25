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25.06.2019 04:30
Рубрика: В мире

Беспилотники нарушили работу сингапурского аэропорта

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Сингапурский аэропорт "Чанги" в понедельник вечером на время приостановил отправку и прием самолетов из-за беспилотников, появившихся рядом с воздушной гаванью. Повлияли на расписание и плохие погодные условия. В итоге были задержаны 18 рейсов, еще семь - отменены.

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"Вылеты и прибытия тщательно регулировались в течение часа - с 20:07 до 21:07 по местному времени", - говорится в сообщении управления гражданской авиации Сингапура (CAAS).

Это уже второй подобный случай за неделю. РИА Новости напоминает, что 18 июня одну из взлетно-посадочных полос аэропорта "Чанги" закрывали на несколько часов. Тогда из-за беспилотников также пришлось вносить изменения в расписание - задержаны были около 40 рейсов.

В мире Юго-Восточная Азия Сингапур
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