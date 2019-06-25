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25.06.2019 19:32
Рубрика: Общество

Биологи подвели итоги исследования загадочного "танца" пчел

Текст: Наталья Панасенко
Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Биологи Майнцского университета имени Иоганна Гутенберга (Германия), исследуя социальное поведение пчел, пытаются выяснить, как они общаются друг с другом, при каких условиях меняется их поведение, способность к обучению и какие факторы определяют благополучие пчелиных семей, сообщает FAZ.

По оценкам экспертов, в мире насчитывается около 20 000 видов пчел, из которых только 1000 живут семьями. "Большинство пчел - одиночки", - разрушает стереотип Кристоф Грютер из института биологии. Но пчелы-коллективисты очень общительные и разговорчивые насекомые - у них самое сложное и загадочное социальное поведение среди неприматов.

Фото: iStock
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Несколько лет назад исследователи из Вюрцбургского университета (Германия), а также из Австралии и Китая даже обнаружили, что пчелы могут выучить, так сказать, "иностранные языки": азиатские пчелы в течение нескольких недель способны понять танцевальный язык европейских родственников.

Но несмотря на то что пчела, вероятно, самое изученное социальное насекомое, все-таки многое в ее поведении не известно или недостаточно объяснено.

Пример - виляющий танец, сложный и особый вид коммуникационной связи между медоносными пчелами.

Назван он так потому, что, исполняя его, пчела виляет брюшком из стороны в сторону, и фигура этого танца напоминает восьмерку. Танец исполняет в улье пчела-разведчица, чтобы сообщить сородичам, где она нашла достойный источник пыльцы или нектара. "Она танцует около четырех часов, головой в определенном направлении, - говорит Грютер. - Каждая секунда несет информацию". Если разведчица виляет брюшком приблизительно пятнадцать раз в секунду, то лететь предстоит около 750 метров, виляния в двухсекундном танце указывают на "цветущее поле, например, в полутора милях от улья".

Фото: EPA
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Основной принцип танца был открыт Карлом фон Фришем, получившим Нобелевскую премию за работу в области поведенческих моделей. "Виляющий танец считается самым сложным сообщением для неприматов", - говорит Грютер. Однако некоторым пчелам интересен танец виляния - другим нет. Почему, никто пока не знает. Чтобы выяснить это, немецкие ученые из Майнца снимают танцы на камеру и исследуют отдельные гены, полагая, что в них находятся ключевые ответы.

Кроме того, загадка для ученых - деление рабочих пчел на сборщиков нектара и пыльцы: "Мы до сих пор не понимаем, почему это так происходит". По большей части не до конца понятно, как работает в пчелиной семье "система поощрений" для пчел-разведчиц. Предположительно, играет роль вещество октопамин, действие которого на мозг животного сравнимо с дофамином - "гормоном удовольствия" для человека. Чтобы узнать о "системе поощрений" что-то новое, Грютер и его коллеги пометили подопечных пчел номерами и чипами. Датчик на улье регистрирует, когда они улетают или возвращаются. Таким образом, могут быть созданы отдельные модели движения.

Общество Природа Общество Наука
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