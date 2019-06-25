Брестская крепость войдет в пул исторических музеев Союзного государства

Непобежденный Сталинград и Брестская крепость-герой, поле ратной доблести под Бородино в самое ближайшее время станут еще одним историческим центром сотрудничества музеев Союзного государства.

Научные руководители героического бастиона над Бугом уже готовы к подписанию договоров о сотрудничестве сразу с двумя российскими музеями на VI Форуме регионов Беларуси и России, который пройдет в середине июля в Санкт-Петербурге. Об этом рассказал БЕЛТА директор брестского мемориального комплекса Григорий Бысюк.

Документы, пояснил он, будут заключены с музеем-панорамой "Бородинская битва" в российской столице и мемориальным музеем-заповедником "Сталинградская битва" в Волгограде. Решение об этом было согласовано на совместной коллегии министерств культуры двух стран еще весной этого года, напомнил Бысюк, добавив, что инициатива исходила от российских коллег.

Проект соглашения уже готов, уточнили в Бресте. Его цель - привлечь туристические потоки на музейные объекты, расширить доступ посетителей к историческому наследию двух стран. Музейные активисты нацелены на проведение "системных выставочных проектов, научно-практических конференций, совместных семинаров и других образовательных мероприятий".

Разовые контакты у белорусских сотрудников исторических музеев успешно проходили и раньше с коллегами из Калининграда, Белгорода, Севастополя, других регионов СГ. А долгосрочный договор о сотрудничестве пока заключен только с Музеем Победы в Москве, который был подписан осенью минувшего года на Санкт-Петербургском международном культурном форуме, рассказала заместитель директора по научной работе Лариса Бибик.

Сейчас в мемориальном комплексе, по ее словам, идут работы по музеефикации и реставрации сооружений цитадели над Бугом. Средства на масштабную реконструкцию выделены из бюджета Союзного государства - более 300 млн российских рублей.

Руины Белого дворца, бывшего Инженерного управления, казармы 333-го стрелкового полка - эти и другие объекты могут быть использованы под музейные объекты. В ближайших планах руководства музейного комплекса - открытие новой экспозиции в Восточном форту, где держал оборону майор Гаврилов. После завершения капитального ремонта и консервации помещений планируется открыть и экспозицию в Пятом форте.

Популярность героической цитадели с годами не становится меньше, констатируют музейные старожилы. Только в истекшем году мемориальный комплекс "Брестская крепость-герой" посетили почти 523 тысячи человек. А накануне летних каникул здесь уже побывали около 250 тысяч посетителей.