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25.06.2019 20:35
Рубрика: Экономика

ЦБ установил надбавки для ограничения долговой нагрузки в потребкредитовании

Текст: Роман Маркелов
Банк России утвердил параметры ужесточенного регулирования на рынке потребительского кредитования. Изменения вступят в силу с 1 октября.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

С этой даты при выдаче потребкредита свыше 10 тысяч рублей банки будут обязаны рассчитывать показатель долговой нагрузки (ПДН) заемщика. Это отношение выплат по всем кредитам, включая вновь выдаваемый, к доходам клиента. Чем выше соотношение, тем более сильное давление через коэффициенты риска выданный кредит окажет на обязательный норматив достаточности капитала банка.

Фото: iStock
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Так, с 1 октября при выдаче относительного недорогого кредита с полной стоимостью (ПСК) в 10-15 процентов и ПДН от 0 до 50 процентов надбавка составит 50 процентов. При той же ПСК, но высокой ПДН (от 50 до 80+) надбавки будут варьироваться уже от 70 до 120 процентов.

Для потребительских кредитов с ПСК в диапазоне 15-20 процентов надбавки в зависимости от ПДН составят 70-160 процентов. Для кредитов с ПСК 20-25 процентов надбавки составят 100-200 процентов.

Дорогие кредиты стоимостью 25-30 процентов и 30-35 процентов обернутся для банков надбавками 130-220 процентов и 200-250 процентов соответственно. Для сверхдорогих кредитов с ПСК выше 35 процентов надбавки независимо от ПДН заемщика составят 500 процентов.

Банк России указывает, что новые надбавки к коэффициентам риска основаны на исследовании портфелей крупнейших банков на рынке необеспеченного потребкредитования по исторической динамике кредитного риска. Регулятор рассчитывает, что рост надбавок дестимулирует банки выдавать необеспеченные ссуды заемщикам с высоким ПДН и поспособствует росту запаса капитала банков на покрытие убытков, если ухудшение ситуации в экономике приведет к снижению доходов населения и ухудшению качества потребительских кредитов.

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ЦБ также напомнил, что необеспеченное потребительское кредитование растет ускоренными темпами. К 1 мая 2019 года в годовом выражении показатель увеличился на 25,3 процента. Ускорился и рост долговой нагрузки заемщиков по необеспеченным потребкредитам. Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина также заявляла, что наблюдаемый рост потребительского кредитования не является критическим и не несет рисков для состояния российской экономики. Набиуллина подчеркивала, что граждане берут кредиты для поддержания уровня жизни.

Как ранее писала "Российская газета", увеличение надбавок к коэффициентам риска способно снизить стремление банков работать с заемщиками с низкими доходами и обострить конкуренцию за обеспеченных заемщиков. Также не исключен переток небольшой части заемщиков с высокой долговой нагрузкой в микрофинансовые организации.

Экономика Финансы Долги и кредиты Госфонды и контрольные органы Центральный банк
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