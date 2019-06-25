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25.06.2019 18:56
Рубрика: Экономика

Число получателей пособий на детей вырастет в полтора раза

Текст: Татьяна Замахина

С 1 января 2020 года пособия на первого и второго ребенка будут выплачиваться семьям со среднедушевым доходом ниже двух прожиточных минимумов. Законопроект об этом прошел первое чтение.

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Сейчас право на получение выплат имеют семьи, в которых размер среднедушевого дохода не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в конкретном регионе. Кабмин предложил исходить из двукратной величины "минималки".

Фото: Pixabay
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Реализация закона позволит получать выплаты на первого и второго детей большему числу семей. Как объяснили в Минтруде, речь идет об увеличении числа получателей в полтора раза.

Отметим, что законопроект подготовлен во исполнение поручения президента, которое Владимир Путин дал в Послании Федеральному собранию. Глава государства подчеркнул, что рождение детей не должно означать для семей резкого падения уровня благосостояния.

Предлагаемая мера окажет влияние на демографическое поведение россиян, предотвратив откладывание родителями решения о рождении ребенка на более поздний период, указано в пояснительной записке. 

Экономика Пенсии и пособия Правительство Минтруд Декретные и пособия на ребенка Законопроекты и комментарии
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