Дмитрий Комбаров: Мне нужно играть

Защитник Дмитрий Комбаров недавно расторг контракт с московским "Спартаком" и на правах свободного агента может выбирать новое место работы. Молва отправляет игрока в самарские "Крылья Советов", с которыми футболист отправился на сборы. Но пока официально переход не подтвержден - время поговорить о не самом далеком прошлом.

Дмитрий, вы впервые в футбольной карьере оказались в статусе свободного агента. Необычные ощущения?



Дмитрий Комбаров: Да, первый раз. Такое ощущение, что отпуск немного продлился. Все в стадии переговоров, улаживаем определенные нюансы. И в ближайшем будущем подпишу контракт с новым клубом. Каким - скоро узнаете.

Ваша позиция на левом фланге считается дефицитной в сборной. Есть желание туда вернуться?



Дмитрий Комбаров: Естественно. Об этом я и думаю в первую очередь. Хочу заново всем доказать, что я еще молодой, перспективный. И что своей игрой и работой достоин вернуться в сборную.

Для этого нужна постоянная игровая практика в клубе.



Дмитрий Комбаров: Да. А поскольку в последнее время я в клубе ее не очень много получал, то мы обоюдно со "Спартаком" приняли решение о расторжении контракта. Я хотел и хочу играть. Сидеть на скамейке - это не мое.

Главный тренер "Спартака" Олег Кононов открытым текстом сказал, что видит вас на скамейке? Как это происходило?



Дмитрий Комбаров: Он сказал: "Возможно, ты не будешь получать достаточно игровой практики". И все, тогда я принял решение. Плюс политика на омоложение в клубе - они в этом плане все полностью реформируют. Тут все сошлось так, чтобы расторгли контракт. А мне надо играть.

Какие условия расторжения контракта? Писали, что вы с Денисом Глушаковым пошли на серьезные уступки, а отступные, несмотря на разные условия личных контрактов, поделили пополам. Это правда?



Дмитрий Комбаров: Финансовые вопросы - это конфиденциальные вещи, которые не разглашаются. От меня вы не услышите ничего по этому поводу. Скажу лишь, что большинство инсайдов, которые попадают в прессу - это предположения. И в большинстве случаев они не соответствуют действительности.

Но расстались со "Спартаком" по-доброму?



Дмитрий Комбаров: Естественно. Разошлись по-доброму, договорились мирно и культурно.

В Инстаграме под записью, в которой вы объявили об уходе из "Спартака", больше тысячи комментариев. И я не нашел ни одного ругательного. Как вам такая реакция болельщиков?



Дмитрий Комбаров: Я тоже не нашел ни одного ругательного. И мне было очень приятно читать все эти комментарии. Я не всегда читаю комментарии под постами, но такое значимое событие в жизни произошло. И в нем я все читал.

Приятно. У меня никогда проблем с болельщиками не было. Они меня всегда поддерживали, любили. И это отразилось как раз в их комментариях.

Интересно, что вы давно ассоциируетесь одной компанией с Денисом Глушаковым, но насколько разная реакция на ваш уход и на его. Почему, как думаете?



Дмитрий Комбаров: Дружба и работа - это разные вещи. У Дениса свой контракт, у меня свой. У нас свои отношения и с болельщиками, поэтому здесь надо разделять. А то, что мы дружим с Денисом, с Артемом Ребровым, с Андреем Ещенко - это не касается футбола. И то, что нас часто приписывали друг к другу, подтягивали за какие-то истории друг к другу, не имело никакой почвы под собой. Наверное, просто по инерции нас ассоциировали всегда вместе. Это удобно было делать людям, которые играли в свои игры, раздували какие-то вещи. Очень удобная была у них позиция.

Что больше всего хочется вспоминать из спартаковского периода?



Дмитрий Комбаров: Было много приятных моментов, и вообще с радостью буду вспоминать свою спартаковскую карьеру. Не факт, что я не вернусь туда. Может быть, уже в другой роли. В жизни всякое бывает. Люди уходят, потом возвращаются. Я всегда открыт для предложений. А вспоминать буду с теплотой.

То есть уже задумываетесь и о "другом качестве"?



Дмитрий Комбаров: Конечно задумываюсь. Недаром мы шли учиться на тренеров. У меня уже есть тренерская лицензия категории А. Это все взгляд в будущее. Я планирую и дальнейшую свою жизнь связывать с футболом. А в какой роли это будет, пока только одному богу известно.

Спартаковская общественность разделилась на тех, кто за Карреру и тех, кто менее склонен его возносить. Вы как его вспоминаете?



Дмитрий Комбаров: Уже довольно много времени прошло с тех пор, как он ушел из команды. У него были сильные тренерские качества - он был очень эмоциональный, заряжал нас в раздевалке. Вспоминаю совместный сезон чемпионский - есть что вспомнить.

Возвращение Карреры в "Спартак" возможно, как думаете?



Дмитрий Комбаров: У каждого свой путь, поэтому лучше у него спросить. Случаи бывают разные, но я не могу отвечать за Карреру и за то, какие планы у "Спартака" по этому поводу. Сейчас у команды есть тренер, который работает, ведет ее. Наверное, о смене тренера или о возвращении неактуально сейчас разговаривать.

Дальше за "Спартаком" будете следить?



Дмитрий Комбаров: Конечно буду. Это же команда Российской премьер-лиги, и теперь это мой конкурент.

Кто-то не празднует голы в ворота бывших команд. Вы, если забьете, будете праздновать?



Дмитрий Комбаров: Посмотрим. Надо забить сначала.

Олег Кононов на публике очень интеллигентный и спокойный. В команде он также себя ведет?



Дмитрий Комбаров: Он и на самом деле интеллигентный, спокойный и уравновешенный человек. Очень редко повышает голос. При этом он выдвигает свои футбольные требования и всегда спрашивает с ребят, если кто-то их не выполняет.

На него какая-то обида есть?



Дмитрий Комбаров: Ни на кого обид вообще нет.

Это же тренерское решение, кому давать игровую практику.



Дмитрий Комбаров: Вот именно, что это тренерское решение. И я наверное не вправе его осуждать. Наоборот, то, что он так в открытую мне все сказал, добавляет ему чести.