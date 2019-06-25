Эксперт рассказал, на каких аттракционах лучше не кататься

Почти все любят парки развлечений, особенно летом. Но многие не понимают, что катание на аттракционах, не соответствующих требованиям безопасности, может привести к травмам и даже к летальному исходу.

Достаточно вспомнить недавний случай в парке "Сокольники", где произошла поломка аттракциона "Колобок". Из-за этого получили травмы три ребенка. "Вечерняя Москва" узнала, на каких аттракционах лучше не кататься.

По словам первого вице-президента Российской ассоциации парков и производителей аттракционов Игоря Родионова, если карусель скрипит, и из нее торчат болты, то лучше не пользоваться этой моделью.

"Хотя аттракционы - очень надежная техника, продолжает эксперт. - Так как в разработке конструкции принимают участие специалисты авиакосмической промышленности. В человека быстрее ударит молния, чем он пострадает от неисправленного аттракциона".

Справка

Когда приходишь в парк развлечений, необходимо читать информацию о правилах пользования аттракционами, об ограничениях. Также нужно иметь ввиду, что ряд каруселей не предназначены для людей с проблемами опорно-двигательного аппарата или с сердечно-сосудистыми заболеваниями.