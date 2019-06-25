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25.06.2019 15:39
Рубрика: Спорт

Фанатская "волна" на киберспортивном турнире длилась рекордные 27 минут

Текст: Дмитрий Ключевский

Накануне в американском Ньюарке прошел один из главных турниров года в киберспорте - турнир Rocket League Championship по игре Rocket League, в которой футболисты заменены на радиоуправляемые машинки.

Фото: Белорусская федерация киберспорта
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Само мероприятие и в частности финал оказались настолько захватывающими, что фанаты установили новый мировой рекорд, запуская "волну" на трибунах. В итоге предыдущее достижение, которое равнялось 17 минутам и 15 секундам, пало. Фанатский "экстаз" на арене длился целых 27 минут! Момент установления нового мирового рекорда был запечатлен на видео-камеру и его можно посмотреть на Youtube.

Стоит также заметить, что это не первый рекорд, связанный с фанатской "волной". В 2010 году на ралли The Rally to Restore Sanity and/or Fear в Вашингтоне, в подобном "флешмобе" принимали участие 210 тысяч человек.

Отдельно стоит сказать и о внушительном призовом фонде завершившегося турнира размером в 529 тысяч американских долларов. За него боролись 12 участников из десятка стран. Счастливым обладателем чемпионского титула и солидного вознаграждения в размере 200 тысяч долларов стала команда Team Vitality во главе с капитаном 16-летним шотландцем Кайлом "Scrub Killa" Робертсоном, чья киберспортивная карьера длится четыре с небольшим года.

В решающей схватке команда Кайла сокрушила соперника в лице команды G2 Esports - 4:1. Но несколько подсластить горькую "пилюлю" смогли щедрые призовые, которые получили все участники турнира. Суммы составили от 22 до 120 тысяч долларов.

Спорт Спортивная жизнь
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