Генпрокуратура Киргизии просит лишить экс-президента иммунитета

Генпрокуратура Киргизии направила в парламент представление о лишении неприкосновенности экс-президента Алмазбека Атамбаева. Это позволит надзорному ведомству начать уголовное расследование в отношении бывшего руководителя республики.

Тучи над Алмазбеком Атамбаевым начали сгущаться еще несколько месяцев назад, когда он заявил о намерении вернуться в большую политику и выступил с резкой критикой в адрес преемника, а затем и парламента. Это в конечном итоге привело к расколу в правящей партии - СДПК (Социал-демократическая партия Киргизии), а затем к череде громких политических скандалов. Часть из них закончилась уголовными делами в отношении бывших чиновников, занимавших высокие посты во время правления Атамбаева.

Две недели назад парламент создал специальную комиссию, которая выдвинула против бывшего президента обвинения в узурпации власти во время правления и коррупции. Решение поддержало большинство законодателей и лидеры всех фракций. Такое единодушие объясняется тем, что буквально за несколько дней до разбирательства Алмазбек Атамбаев с соратниками провел в Бишкеке массовый митинг, где вновь выступил с жесткой и резкой критикой в адрес депутатского корпуса.

Положение экс-президента осложнило расследование, начатое в отношении отставных членов правительства и генпрокурора, которых подозревают в незаконном досрочном освобождении так называемого "вора в законе". Один из фигурантов уголовного дела в ранге вице-премьера, курировавшего при Атамбаеве силовой блок, дал показания на бывшего шефа.

Сам Алмазбек Атамбаев утверждает, что расследование в его отношении может быть политически мотивированным. Обвинения в свой адрес он называет абсурдными.

Рассмотрением представления Генпрокуратуры сегодня займется профильный комитет парламента - по правопорядку, борьбе с преступностью и коррупцией. Предполагается, что затем документ внесут на обсуждение остальных законодателей.