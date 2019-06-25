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25.06.2019 22:00
Рубрика: В мире

Глава МИД Ирана обвинил Болтона в подготовке войны

Текст: Сергей Новиков

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф обвинил помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона в подготовке войны против исламской республики. Об этом он написал на своей официальной странице Twitter.

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
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В публикации Зариф разместил выдержки из статьи, опубликованной в 2017 году в американском журнале National Review. В ней говорится о составленном Болтоном плане, направленном на выход США из Совместного всеобъемлющего плана действий - международного соглашения по иранской ядерной программе.

Высокопоставленный дипломат выразил уверенность, что Болтон готовит войну США с Ираном несмотря о том, что Вашингтон заявлял о желании провести переговоры с Тегераном.

"Хотите знать, почему те, кто в прошлом был замечен в презрении к дипломатии, вдруг стали испытывать интерес к переговорам. Просто почитайте рецепт посла Болтона 2017 года по уничтожению СВПД. Иран никогда не покидал стол для переговоров", - написал Зариф, обвинив в срыве СВПД так называемую "Команду Б", под которой он подразумевает помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона, премьера Израиля Биньямина Нетаньяху, а также кронпринцев Саудовской Аравии и ОАЭ.

В мире США В мире Ближний Восток Иран Ядерная программа Ирана
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