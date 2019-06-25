Глава Минэкономразвития рассказал, как видит экономический кризис

Министр экономического развития Максим Орешкин описал развитие глобального экономического кризиса на заседании дискуссионного клуба "Валдай".

"Кризис, который мы ждем сейчас, не будет связан с достаточностью капитала банков, проблемами в финансовом секторе", - приводит РБК слова министра.

Понижение общей эффективности производства и производительности труда, по мнению министра, в мире будет происходить за счет того, что цепочки добавленной стоимости, которые размещались удачным образом, начнут двигаться в сторону меньшей эффективности.

При этом министр дал позитивные прогнозы относительно развития экономики России. К будущему глобальному кризису Россия сегодня готова лучше, чем к ситуации 2008 года или падению цен на нефть в 2014 году. Однако негативные изменения могут носить затяжной характер. Основная проблема сегодня - ограничения эффективности в мировой торговле. Россия зависит от мировых рынков. И сейчас уже заметно снижение экспорта по ряду направлений.