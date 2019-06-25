Госдума и правительство решат проблемы во взаимодействии

Правительство не всегда во время готовит отзывы на законопроекты, нормативные акты или отвечает на поручения Госдумы. Для решения проблем во взаимодействии создается рабочая группа. Повышению эффективности будет способствовать и специальное программное обеспечение. Об этом стало известно по итогам совещания депутатов со статс-секретарями.

Как рассказала глава думского комитета по контролю и регламенту Ольга Савастьянова, необходимо проработать вопросы, возникающие при подготовке отзывов, нормативно-правовых актов и т.п. В рабочую группу, которая создается специально для этого, будут входить члены правительства, депутаты, аппарат ГД. Встречи планируются несколько раз в месяц.

Помимо этого, на совещании была выдвинута идея о создании "цифрового контура", который позволил бы каждому ведомству и депутату в режиме реального времени отслеживать продвижение законопроектов, поправок и прочих документов.