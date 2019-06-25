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25.06.2019 22:08
Рубрика: Общество

Развитие школьного образования

Текст: Андрей Исаев (первый заместитель руководителя фракции "Единая Россия" в Государственной Думе)
Российская газета - Федеральный выпуск № 136(7894)
На этой неделе в Государственной Думе состоялись парламентские слушания, посвященные обсуждению проблем школьного образования в нашей стране. В слушаниях приняли участие министр просвещения, руководитель Рособрнадзора, депутаты, представляющие все фракции Госдумы, представители профессионального сообщества, эксперты, а также учителя и директора общеобразовательных организаций.

Отмечу, что сегодня в России действует 41 тысяча школ, в которых трудятся около 1 млн 300 тысяч педагогических работников и обучается 16 млн детей.

Фото: Виталий Аньков/ РИА Новости
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При рассмотрении проекта федерального бюджета на 2019-2021 годы мы заложили на реализацию национального проекта "Образование" 362 млрд рублей. Более того, недавно нами были внесены поправки в бюджет, согласно которым в текущем году на этот проект дополнительно будет выделено еще почти 730 млн рублей. В первую очередь данные средства пойдут на строительство и ремонт школ и на развитие школьной инфраструктуры.

На парламентских слушаниях речь шла о том, что необходимо обеспечить одинаковое качество образования в городских и сельских школах. Сейчас в нашей стране около 23,5 тысячи сельских школ, то есть их больше, чем городских. Однако, к сожалению, ежегодно на всероссийских олимпиадах школьников из более чем двух тысяч лауреатов оказывается менее ста человек из сельских территорий.

Для развития системы общего образования в сельской местности, во-первых, в 2019 году будет направлено 3 млрд рублей на обновление материально-технической базы сельских школ. Это позволит создать в 50 регионах нашей страны 2 тысячи центров технического и гуманитарного профиля. Во-вторых, на создание новых мест в сельских школах в ближайшие три года будет выделено 9 млрд рублей. Наконец, президентом поставлена задача начать с 2020 года реализацию программы "Земский учитель". Участники этой программы - как молодые педагоги, так и профессиональные учителя, переехавшие на работу в сельскую местность, - должны получать 1 млн рублей "подъемных" без необходимости уплаты налога с этой суммы.

Особое внимание на парламентских слушаниях было уделено обсуждению зарплат педагогических работников. Напомню, что еще в 2017 году министерство образования и науки направило во все регионы методические рекомендации, в соответствии с которыми заработная плата учителей должна состоять из базовой и стимулирующей частей: базовую часть было рекомендовано устанавливать на уровне 70% средней зарплаты в соответствующем субъекте Федерации, а стимулирующую часть - на уровне 30%. Тем не менее такая пропорция не соблюдается. В некоторых регионах доходит до того, что базовая часть заработной платы педагогов составляет всего 10% от средней в субъекте Федерации.

Фото: Пресс-служба СФУ
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Еще одна проблема заключается в том, что в разных регионах одна и та же учительская ставка предполагает различную нагрузку.

Государственная Дума совместно с министерством просвещения, министерством труда и социальной защиты и министерством финансов намерена еще раз проработать вопрос оплаты труда педагогических работников, в том числе обсудить, какой должна быть нагрузка и как добиться желаемого соотношения между базовой и стимулирующей частями зарплаты.

На парламентских слушаниях также обсуждались такие важные вопросы, как обеспечение детей в школах горячим питанием, улучшение качества школьной медицины.

По итогам слушаний было принято решение о создании межфракционной рабочей группы, которая должна обобщить и проанализировать все прозвучавшие предложения и подготовить на их основе проект постановления Госдумы до конца весенней сессии.

Общество Образование Колонка Андрея Исаева
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