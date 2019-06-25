Оглядываясь на историю международных отношений последних трех десятилетий, трудно удержаться от заключения, что после окончания "холодной войны" мир впал в некое сладострастное расслабление. Все почему-то решили, что вот теперь-то, когда главная угроза безопасности, связанная с глобальным противостоянием Востока и Запада, миновала, человечество заживет спокойно и благополучно.

При этом каждый из ведущих мировых игроков, разумеется, имел свое представление о наступающих спокойствии и благополучии. Соединенные Штаты взялись навязывать миру свое лидерство, пытаясь превратить "однополярный момент" в однополярный мир на все времена. Европа рассчитывала в полной мере насладиться достигнутыми успехами экономической интеграции и максимально продвинуть свои границы на Восток. Россия, дистанцировавшись от своего "коммунистического прошлого", стала судорожно искать новое место в мире. Китай продолжал последовательно реализовывать свою стратегию, направленную на достижение мирового экономического и технологического лидерства. И так далее.

При этом мало кто задумывался над тем, каким должен был стать фундамент складывающейся новой мировой архитектуры. На словах все подтверждали приверженность нормам международного права, существующим договорам и соглашениям, декларировали верность тем или иным ценностям и общепризнанным правилам межгосударственного общения. На деле же эти правила, нормы и соглашения все более откровенно нарушались.

Война в Югославии, война в Ираке, война в Ливии, война в Сирии, война в Йемене, война на Кавказе, украинский кризис - каждый из этих и других конфликтов имеет свою историю, свои особенности. Но у них есть и общий знаменатель: эти конфликты происходили при грубейшем нарушении одной или несколькими сторонами фундаментальных норм международного права. Все это видели, все это знали, но молчали или просто ничего не могли сделать. В результате за три десятка лет был нанесен непоправимый урон основам того мирового порядка, на котором строилась международная безопасность после окончания Второй мировой войны.

И вот на сцену мировой политики взошел Дональд Трамп. Многие считают его революционером, сокрушителем основ привычного миропорядка. Но по сути дела Трамп продолжал и продолжает делать все то, чем с большим или меньшим успехом занимались другие мировые лидеры до него. Разница лишь в том, что он стал прямо говорить о том, что делает или собирается сделать, даже не пытаясь облечь свои действия в одежды "политической корректности" и спрятать национальный эгоизм за маской заботы об общечеловеческих интересах.

"Америка превыше всего!" - утверждает Трамп и пытается жестко навязывать всему остальному миру без разбора американские интересы в политической, военной, экономической и во всех других областях. А разве другие ведущие мировые игроки живут и действуют по другим принципам? Разве кто-то сегодня готов делать что-то в ущерб собственным интересам во имя общего блага? Конечно, нет. Другой вопрос - что именно мы понимаем под национальными интересами и в какой степени выкручивание рук своим партнерам и оппонентам можно считать наилучшим способом отстаивания своих интересов.

Политика администрации Трампа продемонстрировала крайнюю хрупкость международной системы как таковой

Критикуя администрацию США за те или иные действия - а критиковать есть за что, - мы одновременно должны быть признательны ей за то, что она открыла нам глаза на многие из тех проблем, которые назревали в мире, но о которых не хотели или не решались говорить. Перечислим несколько наиболее значимых уроков Дональда Трампа, которые он преподал международному сообществу за два с половиной года своего бурного президентства.

Во-первых, сегодня мы гораздо лучше понимаем, как далеко способны зайти Соединенные Штаты, когда их ближайшие интересы начинают приходить в противоречие с общечеловеческими интересами. Фактически Белый дом готов пойти на полное разрушение сложившегося при непосредственном участии США порядка - будь то в сфере безопасности или в сфере мировой торговли. Иными словами, никаких принципиальных ограничений для реализации политики американского "национального эгоизма" сегодня не существует.

Во-вторых, политика администрации Трампа продемонстрировала крайнюю хрупкость международной системы как таковой. Потребовалось буквально несколько решений со стороны Вашингтона, чтобы запустить цепную реакцию распада складывавшейся десятилетиями системы двустороннего и многостороннего контроля над ядерными вооружениями. То же самое можно сказать и о многих международных организациях, оказавшихся не в состоянии противостоять агрессивной односторонности Соединенных Штатов и утрачивающих свою былую эффективность на наших глазах.

В-третьих, президентство Трампа очень четко и недвусмысленно обозначило исторический рубеж в развитии международных отношений. До прихода Трампа еще были какие-то надежды на то, что все как-то "образуется", что старый миропорядок тем или иным образом сохранится, и можно ограничиться только косметическим ремонтом старой системы. Сегодня, думаю, для всех очевидно, что косметическим ремонтом мы уже не отделаемся и потребуется фундаментальная перестройка всего здания мирового порядка. Даже если нынешний хозяин Белого дома сойдет с политической сцены через полтора года, мир по-прежнему будет оставаться нестабильным, несправедливым и очень опасным.

Исторически новые правила игры в мировой политике и экономике утверждались по итогам великих кризисов и потрясений - будь то период наполеоновских войн в Европе начала XIX века, Великая депрессия конца 20-х - начала 30-х годов прошлого столетия или Вторая мировая война 1939-1945 годов. Некоторые аналитики утверждают, что по-другому и быть не может - человечество идет на радикальные перемены только под давлением исключительных обстоятельств, когда становится ясно - по-старому жить больше нельзя. Президентство Дональда Трампа должно стать холодным душем для международного сообщества, чтобы оно проснулось после сладкой дремоты последних десятилетий, осознало нарастающие угрозы безопасности и, пока не станет поздно, перешло к реальным шагам по формированию нового - более стабильного, более справедливого и менее опасного мира.