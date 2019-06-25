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25.06.2019 11:10
Рубрика: Культура

Изгнание из Неверленда: Десять лет без Майкла Джексона

Текст: Федор Косичкин
Десять лет, прошедшие со дня смерти Майкла Джексона, полностью изменили отношение к самопровозглашенному "королю поп-музыки", но ценность самого этого наследия сомнениям по-прежнему не подвергается.

Майкл Джексон неожиданно скончался 25 июня 2009 года за две недели до начала предполагавшегося мирового тура и за два месяца до 51-го дня рождения. Эта внезапная смерть накануне долгожданного камбэка (изначально речь шла о десяти концертах на лондонской 20-тысячной "Арене O2", а потом - в Нью-Йорке, Париже и Мумбае, однако спрос оказался столь высок, что пришлось запланировать еще 40 одних только лондонских шоу) потрясла весь мир. Но едва ли не больше поразило десятью месяцами раньше, в августе 2008 года, само пятидесятилетие Джексона. Вечному Питеру Пэну, заблудившемуся между расами и гендерами, обладателю хрупкого нежного голоса, научившему весь мир невесомой лунной походке, - пятьдесят! Этого просто не могло быть. Но раз ему, как и любому другому человеку, стукнуло пятьдесят, отчего же он не может умереть?

Фото: AP Photo/ Rusty Kennedy
Умерший в 2009 году Майкл Джексон поборол живого Джастина Бибера

И вот со времени его трагической смерти, непосредственно вызванной передозировкой сильнодействующими препаратами (как всякий шоумен перед началом тура, Джексон скидывал лишний вес, но в его случае это приобрело характер паталогический - при росте 175 сантиметров 50-летний мужчина весил 48 килограммов) прошло десять лет. Скажем откровенно: не так уже редки случаи, когда посмертная известность артиста, особенно поп-артиста, резко взмывает вверх, намного перекрывая прижизненную. Смерть отбрасывает все наносное и второстепенное, и к 1986 году Элвис, чья мировая слава несколько потускнела в середине 70-х с приходом мегазвезд стадионного рока, таких как Pink Floyd, Led Zeppelin или местный Брюс Спрингстин, окончательно утвердился в статусе единственного законного "короля рок-н-ролла" на все времена. К 1990 году не осталось ни одного человека в СССР, который не слышал бы песен Высоцкого. А к 2000 году не сталось бы ни одного человека в России, который не знал бы, что Цой "жив".

Так вот, надо прямо признать: десятилетие своего потустороннего бытия Майкл Джексон встречает далеко не в лучшей форме. Документальный фильм "Покидая Неверлэнд" - не юридический документ, но после его выхода в марте 2019 года мало у кого остались сомнения в давно подозреваемом скандальном характере дружбы великого поп-артиста с малолетними поклонниками и нездоровости его интереса к детской благотворительности. Что торпедировало казавшуюся не такой уж абсурдной возможность отправить на гастроли голограмму Джексона, и во многом поставило под вопрос саму возможность дальнейшей эксплуатации его наследия.

Но ценность самого этого наследия отрицать невозможно. Майкл Джексон вышел на сцену в шестилетнем возрасте и за тридцать с лишним лет феерической карьеры изменил само предоставление о шоу-бизнесе не в меньшей степени, чем изменился сам - из типичного афроамериканского ребенка с широким носом и шапкой курчавых волос превратившись в надмирную белоснежную статую с хрупким фарфоровым носиком и струящимися кудрями.

Фото: AFP
Майкл Джексон мечтал сыграть самого спорного персонажа "Звездных войн"

Именно он довел до зеркального блеска черный соул, сделав его из музыки для танцев чуть ли не музыкой отчаяния (которое хорошо вытащил в своей потрясающей акустической версии как бы попсовой Billie Jean Крис Корнелл - еще одна трагическая фигура американской музыки). Именно он "виноват" в том, что видеоклип MTV из забавной и креативной нарезки кадров, как в роликах Питера Гэбриэла, превратился в помпезный хореографический номер с многомиллионным бюджетом и полноценным кордебалетом. И неважно, о чем идет речь в песне - об оборотнях или об одиноких детях.

А главное, именно Майкл Джексон довел до полного воплощения ту не новую в общем-то идею, что артист не принадлежит себе, а является слепком того, чего хочет от него публика. И чем глобальнее эта публика, тем чудовищнее, как правило, ее "хотелки". Майкл Джексон называл себя "единственным представителем своей расы и своего гендера", ему сходило с рук то, что не сошло бы никому - потому что он делал на сцене и в студиях звукозаписи вещи, недоступные никому, электризуя миллионы людей по всему миру. Майкл Джексон - это шоу-бизнес, доведенный до абсолюта, до отвлеченной, как прямая линия, геометрической идеи. Десять лет назад человеческое тело не выдержало взваленного груза этой идеи, показав ее ограниченность. Дойдя до этого края, шоу-бизнес откатился в сторону меньшего совершенства, но большей человечности. В том числе в отношении к артисту и в отношении артиста к окружающим. А песни и клипы - они останутся. Как памятник и предупреждение.

Культура Музыка Поп-музыка Персона: Майкл Джексон
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