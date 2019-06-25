Климат уже приучил к своим капризам. На этот раз он устроил необычную весну. С середины мая в Беларуси, на Украине, на Европейской части России и в Восточной Европе стояла небывалая жара, а Западная Европа дрожала от холода. Сейчас картина обратная, на Восточную Европу надвигается "осень", на Западную африканская жара. Какова причина этих аномалий?

Виновником ученые называют так называемые волны Россби, которые в Северном полушарии переносят огромные массы воздуха с запада на восток. Они возникают на высотах около 10 км из-за разницы температур между полярными и тропическими широтами, достигают длины до 1000 км. Обычно волны перемещают тепло вдоль меридиана. Однако траектория по разными причинам может меняться, превращаться в синусоиду. И вот тогда начинаются различные аномалии, к примеру, вторжение арктических холодов в южные широты или формирование "запирающих антициклонов", благодаря которым влажные воздушные массы Атлантики не продвигаются на восток, а в Восточной Европе надолго устанавливается сухая и жаркая погода.

Можно ли заранее предсказать, как поведут себя эти волны? Является ли поведение волн случайным процессом или они подчиняются какой-то закономерности? Такую задачу попытались решить на математической модели немецкие ученые. Для исследования они привлекли искусственный интеллект, которого вначале обучили на множестве предыдущих примеров климата и поведения волн Россби. После завершения учебы искусственному интеллекту дали множество самых разных данных о нынешнем состоянии атмосферы, океана, движении воздушных потоков и т.д. И он выдал любопытное предсказание.

- Перемены в поведении волн Россби вызваны потерей арктического ледяного покрова, - говорит профессор Маркус Рекс. - Если ледяной щит продолжит уменьшаться, то частота и интенсивность экстремальных явлений в умеренных широтах увеличатся. Результаты также подтверждают, что учащение зимних холодных периодов в США, Европе и Азии не противоречит глобальному потеплению: напротив, это часть антропогенных климатических перемен.