Новости

Белорусские военные заключили с Россией контракт на модернизацию танков 20:30
Отряд кораблей Северного флота подошел к берегам Кубы 20:05
В Петербурге спасли женщину, у которой начались схватки в пробке 19:55
Россия и Индонезия будут вместе выпускать военную технику 19:45
В РПЦ прокомментировали слова митрополита Иоанна о безбожниках на войне 19:42
Биологи подвели итоги исследования загадочного "танца" пчел 19:32
В Чечне на заправке вспыхнул пожар 19:23
В Риме откроют станцию метро, где случилось ЧП с фанатами ЦСКА 19:20
Филиппины купят у России военно-транспортные вертолеты Ми-171 19:15
В Испании ссора двух детей закончилась вызовом спецназа 19:10
Лукашенко пожелал выпускникам вузов успешно воплощать мечты в жизнь 19:10
Названы дата, место прощания, отпевания и похорон Аллы Покровской 18:55
В Москве застрявшую на балконе кошку спасали шесть спасателей 18:43
Михаил Ефремов назвал причину смерти матери, актрисы Аллы Покровской 18:42
Женщин-военнослужащих ЗВО научили выживать в экстремальных условиях 18:38
Расширен список селян, которым положена прибавка к пенсии 18:30
Минчан пригласили познакомиться с русской культурой и традициями чаепития 18:24
В КЧР назначили сенатора вместо Арашукова 18:12
Эксперты оценили российский беспилотник в виде полярной совы 18:05
Сергей Безруков отказался от роли президента 18:00
ОП Москвы: Полиция обеспечила безопасность всех пикетов оппозиции 17:59
Порошенко: Совет Европы, НАТО, G7 могут снять санкции с России 17:58
Los Angeles Times посоветовала читателям посетить Крым 17:47
На Украине назвали первую зарплату Зеленского 17:41
Минпромторг прокомментировал информацию о командировочных расходах 17:40
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Вильфанд сообщил, когда наступят самые жаркие дни этого лета
Вильфанд сообщил, когда наступят самые жаркие дни этого лета
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 24 по 30 июля
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 24 по 30 июля
Пациенты смогут проконтролировать, какую медпомощь они получили
Пациенты смогут проконтролировать, какую медпомощь они получили
25.06.2019 19:01
Рубрика: Общество

Вошли в синус

Аномалии климата уже не удивляют
Текст: Аркадий Симонов
Российская газета - Федеральный выпуск № 136(7894)
Климат уже приучил к своим капризам. На этот раз он устроил необычную весну. С середины мая в Беларуси, на Украине, на Европейской части России и в Восточной Европе стояла небывалая жара, а Западная Европа дрожала от холода. Сейчас картина обратная, на Восточную Европу надвигается "осень", на Западную африканская жара. Какова причина этих аномалий?
Человеку придется привыкать к капризам климата. Фото: Сергей Савостьянов/ ТАСС Человеку придется привыкать к капризам климата. Фото: Сергей Савостьянов/ ТАСС
Человеку придется привыкать к капризам климата. Фото: Сергей Савостьянов/ ТАСС

Виновником ученые называют так называемые волны Россби, которые в Северном полушарии переносят огромные массы воздуха с запада на восток. Они возникают на высотах около 10 км из-за разницы температур между полярными и тропическими широтами, достигают длины до 1000 км. Обычно волны перемещают тепло вдоль меридиана. Однако траектория по разными причинам может меняться, превращаться в синусоиду. И вот тогда начинаются различные аномалии, к примеру, вторжение арктических холодов в южные широты или формирование "запирающих антициклонов", благодаря которым влажные воздушные массы Атлантики не продвигаются на восток, а в Восточной Европе надолго устанавливается сухая и жаркая погода.

Фото: Alex Ulanov/ flickr.com
Исследователи посчитали, какой вред климату наносят кошки и собаки

Можно ли заранее предсказать, как поведут себя эти волны? Является ли поведение волн случайным процессом или они подчиняются какой-то закономерности? Такую задачу попытались решить на математической модели немецкие ученые. Для исследования они привлекли искусственный интеллект, которого вначале обучили на множестве предыдущих примеров климата и поведения волн Россби. После завершения учебы искусственному интеллекту дали множество самых разных данных о нынешнем состоянии атмосферы, океана, движении воздушных потоков и т.д. И он выдал любопытное предсказание.

- Перемены в поведении волн Россби вызваны потерей арктического ледяного покрова, - говорит профессор Маркус Рекс. - Если ледяной щит продолжит уменьшаться, то частота и интенсивность экстремальных явлений в умеренных широтах увеличатся. Результаты также подтверждают, что учащение зимних холодных периодов в США, Европе и Азии не противоречит глобальному потеплению: напротив, это часть антропогенных климатических перемен.

Общество Ежедневник Погода Климат на Земле
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Медведев сообщил о повышении до 10 тысяч рублей пособия на детей
В РПЦ прокомментировали слова митрополита Иоанна о безбожниках на войне
Трамп пригрозил уничтожить Иран
Украина отзывает посла при Совете Европы после решения ПАСЕ по России
II Европейские игры в Беларуси
Специальный проект
II Европейские игры в Беларуси