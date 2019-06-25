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25.06.2019 22:32
Рубрика: Общество

Сергей и его "Команда сердца"

Кардиохирург из Воронежа признан лучшим врачом России
Текст: Антон Валагин
Фото: Сергей Иванов
Российская газета - Неделя № 137(7895)
Минздрав России назвал Сергея Ковалева лучшим врачом России. Мы заглянули к Сергею Алексеевичу, чтобы поздравить с признанием.

...Дверь кабинета заведующего Кардиохирургическим центром распахнулась, на пороге появились две сияющие дамы.

Фото: Сергей Куксин/РГ
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- Сергей Алексеевич, здравствуйте! Вы нас не узнаете?!

Разметав женщин, в кабинет ворвался крепкий 12-летний мальчуган верхом на пышногривой деревянной лошадке и затараторил без умолку. Сергей Ковалев встречался с "наездником", когда тому было всего две недели - он стал первым в Центральном Черноземье новорожденным, кому сделали операцию на сердце.

- Конечно, узнаю, - улыбнулся доктор.

Технически та операция была несложной - сейчас их в Воронеже делают регулярно. Страшно было подойти с ножом к крохотному пациенту. Но оперировать было необходимо: паренек появился на свет с критическим пороком новорожденности и жил только на искусственной вентиляции легких. До той поры такие пациенты - а их немало - умирали, если не удавалось отправить их в Бакулевский центр в Москву. Сергей Ковалев и его ученик Сергей Быков выписали "путевку в жизнь" первому. Потом "чинить" детские сердца размером с воробьиное яйцо научились и другие врачи, сейчас в регионе ежегодно проводится около 200 подобных операций.

Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС
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После института и ординатуры Сергей Алексеевич 15 лет проработал в экстренной сердечно-сосудистой хирургии: до 15 дежурств в месяц, бесконечные операции. "Это было хорошей школой", - заметил врач. Параллельно он писал кандидатскую, а потом докторскую диссертации. После операций оставался на ночные дежурства, взяв за правило несколько раз проверять пациентов. Потом были работа у таких корифеев, как Лео Антонович Бокерия, Виктор Иванович Булынин, Аполлинарий Николаевич Леонов, стажировки в ведущих клиниках Европы и США.

- Кардиохирург должен учиться до окончания своей карьеры и дальше, чтобы передавать свой опыт ученикам, иначе толку не будет. Еще надо постоянно оперировать. Здесь работает теория больших чисел - с количеством манипуляций приходит автоматизм, снижая число ошибок, - уверен Ковалев.

С 1991 года Сергей Алексеевич преподает в медуниверситете, он главный кардиохирург ЦФО.

- Нам не хватает грамотного менеджмента. Совещания, тендеры, хозяйственные вопросы - все это отнимает массу времени и сил, необходимых для медицинской работы. В каждой клинике должны быть медицинский директор - главный по лечению и администратор для всего остального. Выстраиваемая сейчас в стране трехуровневая система медпомощи хромает из-за отсутствия специалистов первичного звена. В поликлиниках и сельских ФАПах нужны врачи, способные диагностировать серьезные недуги на ранних стадиях, тогда сложных и дорогих операций понадобится меньше.

Фото: Артем Геодакян / ТАСС
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Эти слова Сергей Ковалев за время нашего разговора повторил несколько раз. Еще кардиохирургия - работа коллективная, без хороших помощников бессилен самый умелый и опытный врач. Ковалев зовет свою бригаду "Команда сердца", в нее входит десяток профессионалов всех необходимых специальностей: от операционных сестер до реаниматолога. Взаимопонимание в "Команде" полное: в нештатной ситуации на правильное решение есть три минуты - потом мозг пациента начинает гибнуть. А награда на всех одна - спасенный человек.

- Каждый работает на пределе возможностей, и, когда в результате мы дарим человеку жизнь, описать собственные ощущения словами невозможно. Это что-то надматериальное, - признается хирург.

Общество Здоровье Правительство Минздрав РГ-Фото
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