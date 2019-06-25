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25.06.2019 20:28
Рубрика: В мире

Чисто украинская история

Киевские раскольники делят награбленное имущество
Текст: Павел Дульман
Российская газета - Федеральный выпуск № 136(7894)
Сложные взаимоотношения между предводителями украинского церковного раскола и их стамбульским покровителем с каждым днем все более походят на плутовской сериал, где старый вор пытается украсть у молодого коллеги дубинку. Они уже перешли к стадии взаимных проклятий и предшествующих драке вопросов: "А ты кто такой!?".
Руководители украинского церковного раскола теперь в своих имущественных бедах винят Порошенко. Фото: REUTERS Руководители украинского церковного раскола теперь в своих имущественных бедах винят Порошенко. Фото: REUTERS
Руководители украинского церковного раскола теперь в своих имущественных бедах винят Порошенко. Фото: REUTERS

Как и говорилось с самого начала, собственно к православию, а тем более к Богу, дрязги киевских ряженых отношения не имеют. Но вся эта печальная история, в ходе которой на свет божий из-под ряс выброшено немало грязного белья, как нельзя лучше иллюстрирует корыстный, лицемерный и неестественный характер всего "политического украинства", карикатурным символом которого неизбежно стала и "мононациональная церковь" - ПЦУ.

Фото: Михаил Палинчак/пресс-служба президента Украины/ТАСС
В Киеве бунтуют против томоса. Те, кто его добивался

Напомним содержание последних серий: престарелый "почетный патриарх" и великомученик за дело Бандеры Михаил Денисенко (Филарет) созвал лояльных ему митрополитов, назвав эту сходку "собором", и заявил о восстановлении собственного Киевского патриархата, в декабре формально вошедшего в ПЦУ. Также он возобновил имущественные права на все храмы, соборы и монастыри, которые, вопреки обязательствам перед своим константинопольским подельником Варфоломеем, так и не передал в управление ученику по раскольническому бизнесу Епифанию. Попутно грешный старец отказался от уже не нужного ему "томоса" и прямо обвинил былого благодетеля Порошенко в обмане, корысти и коррупции.

В ответ лидер конкурирующей то ли партии, то ли организованного преступного сообщества Епифаний на собственном "соборе" в дипломатических выражениях объявил Филарета выжившим из ума, низложил с поста, но милостиво сохранил греющее его грешную душу звание "почетного патриарха". Но в первую очередь - заявил свои права на общее имущество.

На низовом уровне конфликт выразился во взаимном увольнении враждующими псевдоцерквями священников-перебежчиков

На низовом уровне конфликт выразился во взаимном увольнении враждующими псевдоцерквями священников-перебежчиков и захвате храмов вместе с паствой. Например, пока некий священник с Волыни по фамилии Друзюк ездил в Киев на встречу с Филаретом, коллеги из ПЦУ сменили замки на его храме, символично расположенном на улице Шухевича, и выставили охрану из местных неонацистов. Филарет, возмущенный тем, что против него применяются его же методы - а силовые захваты храмов это его, десятилетиями использовавшееся против канонического православия "ноу-хау", - написал официальное письмо министру внутренних дел Авакову со слезной просьбой укоротить молодого конкурента. Ответа от местного полицмейстера пока не последовало. Точно так же пока не вмешивается в разборки еще полгода назад казавшихся прирученными украинских раскольников, и их стамбульский "крестный отец" Варфоломей. Ему и так хватает проблем из-за них: иерархи поместных православных церквей отказываются от совместных служб и встреч с ним в присутствии представителей ПЦУ. Иными словами, ему не только не удается подвигнуть канонические церкви к признанию богомерзкого киевского балагана, но и он сам фактически оказывается в изоляции.

Фото: РИА Новости
Раскольническая церковь Украины снова раскалывается

Напротив, мировое православие выказывает недвусмысленную поддержку единственной канонической церкви на этой территории - Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ). Вчера представители десяти поместных православных церквей прибыли в Киев, чтобы отметить 75-летие митрополита Киевского Онуфрия. Все вместе они обратились к властям Украины с призывом вернуть православным ранее отобранные раскольниками храмы и обеспечить права истинно верующих.

В мире экс-СССР Украина Вопрос автокефалии на Украине
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