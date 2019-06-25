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Кикабидзе ответил на слухи о своей смерти неприличным жестом

Новости
    25.06.2019, 17:30
Текст:   Олег Усков
Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Восьмидесятилетний советский актер, режиссер, певец и автор песен Вахтанг Кикабидзе лично опроверг слухи о своей смерти.

Артист сделал это несколько часов назад через свой Facebook, молодцевато сопроводив опровержение неприличным жестом формата "не дождетесь" и цитатой из классики.

Фото: kinopoisk.ru
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"Как сказал великий Марк Твен: "Слухи о моей смерти сильно преувеличены", - написал лауреат Государственной премии СССР.

"Интерфакс" передает, ссылаясь на прессу Грузии, что накануне в социальных сетях страны была распространена информация о скоропостижной смерти актера. В которую многие поверили, принявшись выражать соболезнования.

Вахтанг Кикабидзе родился в 1938 году в Тбилиси. В кино дебютировал в 1966-м - в комедии "Встреча в горах". Известен по фильмам "Мимино", "Совсем пропащий", "ТАСС уполномочен заявить", "Будь здоров, дорогой".

Ранее мы писали, что у Кикабидзе диагностировали рак мозга.

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