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25.06.2019 15:52
Проект: Россия - Китай: события и комментарии

Китайский голос хорошо слышен на сцене G20

Как сообщает информслужба мобильного приложения "Россия-Китай: главное", на этой неделе председатель КНР Си Цзиньпин начнет поездку в Осаку для участия в саммите G20. С 2013 года китайский лидер принял участие или председательствовал на шести саммитах "Двадцатки" и всегда выступал за открытое сотрудничество и совместное развитие.
Си Цзиньпин приготовил для участников G20 очередную китайскую мудрость. Фото: предоставлено Медиакорпорацией Китая Си Цзиньпин приготовил для участников G20 очередную китайскую мудрость. Фото: предоставлено Медиакорпорацией Китая
Си Цзиньпин приготовил для участников G20 очередную китайскую мудрость. Фото: предоставлено Медиакорпорацией Китая

"Большая двадцатка принадлежит не только 20-ти членам организации, но и всему миру". "Наша цель - благодаря росту и развитию приносить пользу всем странам, пусть жизнь народов, особенно народов развивающихся стран, становится лучше с каждым днем..." - эти высказывания, пропитанные "китайской мудростью", оставили глубокий след присутствия Китая на сцене G20.

Ключевое слово на 2013 год: Открытие

Экономическая глобализация - это тенденция эпохи. В 2013 году в Санкт-Петербурге председатель КНР Си Цзиньпин первый раз принял участие в саммите G20 и изложил твердую позицию правительства в поддержании и развитии открытой мировой экономики и защите экономической глобализации.

- "Один цветок - еще не весна, а сто цветов распускаются весной". Экономики разных стран получают развитие благодаря открытости, а теряют его при разрыве связей с внешним миром.

- "Открытое окно позволяет свежему воздуху проникать в комнату". Торговый протекционизм и злоупотребление мерами спасения торговли - и другим плохо, и себе не выгодно.

Ключевое слово на 2014 год: Инновации

Поиск нового импульса для роста мировой экономики - это важная обязанность "Большой двадцатки". По мнению Си Цзиньпина, инновации отражаются не только в науке и технике, но и в других направлениях, таких как политика, ее концепции и методы развития. В 2014 году на саммите в Брисбене в Австралии он предложил: "Мы должны внедрять инновационные концепции, политику и методы развития и уделять больше внимания качеству и эффективности роста, особенно посредством структурных реформ в области финансов, налогообложения, инвестиций, конкуренции, торговли, занятости, путем сочетания макроэкономической и социальной политики, стимулировать жизнеспособность рынка и продвигать экономику от циклического восстановления к устойчивому росту".

Ключевое словосочетание на 2015 год: Партнерский дух

С момента международного финансового кризиса прошло уже семь лет, восстановление мировой экономики по-прежнему идет медленными темпами, а экономический рост остается неустойчивым. В этом году на саммите в Анталье в Турции Си Цзиньпин задал два вопроса, на которые необходимо ответить: "Первый: под каким углом смотреть на ситуацию? То есть необходимо точно оценивать мировую экономическую ситуацию. Второй вопрос: что сделать? То есть следует найти решения для глобального экономического роста и занятости. Для того, чтобы ответить на эти вопросы, Китай предложил четыре "рецепта", которые указывали эффективный путь роста мировой экономики.

- Укреплять коммуникацию и координацию в области макроэкономической политики и формировать сочетание политики и конкретных действий.

- Содействовать реформам и инновациям, повышать среднесрочный и долгосрочный потенциал роста мировой экономики.

- Построить мировую экономику открытого типа, и стимулировать жизнеспособность международной торговли и инвестиций.

- Реализовать повестку дня в области устойчивого развития на период до 2030 года и придать мощный импульс справедливому и инклюзивному развитию.

Ключевое словосочетание 2016 года: Концепция глобального управления

На саммите "Группы двадцати", прошедшем в 2016 году в китайском городе Ханчжоу, по поводу того, как открыть перспективы устойчивого и долгосрочного развития саммита, Си Цзиньпин подчеркнул: "Следует содействовать осуществлению перехода "Большой двадцатки" от реагирования на кризис к формированию механизма управления с долгосрочным эффектом, чтобы укрепить ее статус в качестве ведущей платформы в управлении глобальной экономики".

Си Цзиньпин впервые всесторонне изложил концепцию управлении глобальной экономикой на основе равенства, открытости, сотрудничества и разделения. Он призвал к совместному созданию справедливой и высокоэффективной системы финансового управления, созданию открытой и прозрачной системы торгово-инвестиционного управления, экологически чистой системы энергоуправления для продвижения мирового сотрудничества по пути "зеленого" развития, а также создать инклюзивную и взаимосвязанную систему управления этим развитием.

Ключевое слово 2017 года: Взаимосвязанность

В 2017 году в немецком городе Гамбург прошел саммит "Группы двадцати". Тема саммита - "Создание взаимосвязанного мира" стала продолжением идей встречи на ханчжоуском саммите, что продемонстрировало совпадения мнений всех сторон по вопросу трансформации концепции управления глобальной экономикой. Си Цзиньпин по этому поводу подчеркнул: "Нам следует продолжать прикладывать усилия, направленные, в особенности, на укрепление координации макроэкономической политики, предупреждение о рисках на финансовых рынках и содействие развитию инклюзивного и "зеленного" финансирования для того, чтобы финансовые учреждения еще лучше обслуживали реальный сектор экономики".

Китайский лидер также призвал прилагать усилия по продвижению совместного роста: "Усилия каждого индивида - сложение, а усилия целой команды - умножение".

Ключевые слова 2018 года: 10 лет, цель создания и будущее

В 2018 году исполняется 10 лет с момента образования саммита "Группы двадцати". В столице Аргентины Буэнос-Айресе Си Цзиньпин рассказал о первоначальной цели создания неформального объединения и его будущем: "Десять лет назад "Группа двадцати" появилась как отражение общего устремления к поддержанию стабильного развития мировой экономики. В нынешней обстановке G20 должна еще раз продемонстрировать свою смелость и стратегический подход к тому, чтобы направить мировую экономику на верный путь поступательного развития".

Выдвинутые Си Цзиньпином четыре идеи о духе сотрудничества в рамках "Группы двадцати", сводятся к отстаиванию следующих пунктов:

- открытого сотрудничества.

- "духа партнерства".

- ведущей роли инноваций.

- принципа взаимного выигрыша.

Уже вскоре в японской Осаке стартует очередной саммит "Группы двадцати", и Си Цзиньпин начнет свою седьмую по счету поездку на это мероприятие…

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