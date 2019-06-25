"Кокаиновый король" сбежал из уругвайской тюрьмы

Из уругвайской тюрьмы сбежал известный итальянский мафиози Рокко Морабито. Он покинул исправительное учреждение через крышу, а затем проник в квартиру в соседнем здании. Хозяйка в тот момент была дома, но не пострадала. Преступник забрал у нее деньги и скрылся.

Морабито скрывался от правосудия более 20 лет. Интерпол разыскивал его с 1995 года по обвинению в наркотрафике в особо крупных размерах. Более 13 лет злоумышленник проживал в Уругвае по поддельному паспорту гражданина Бразилии.

"Кокаиновый король" был задержан в Уругвае в 2017 году. При аресте у него нашли пистолет, 13 мобильных телефонов и более десятка банковских карт.