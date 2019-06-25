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25.06.2019 21:35
Рубрика: Общество

Не как у всех

Корреспонденты "РГ" нашли самые необычные дома в России
Российская газета - Неделя № 137(7895)
Жизнь горожанина протекает в четко очерченном пространстве. Стена, угол, квадрат окна. Несмотря на богатство дизайнерских выдумок, городские жилища не отличаются разнообразием. В чужой квартире с закрытыми глазами найдешь все, что нужно, потому что у всех одни и те же двери, повороты и коридоры.

Квадратно-прямоугольная среда, не будем скрывать, изрядно утомляет. Свобода выбора проявляется разве что в выборе цвета плитки или портьер на окна. Возможность вырваться из каменных квадратиков одна - отпуск на природе. Но есть люди, которые не побоялись устроить свое жилище без прямых углов и вертикальных стен. Наши корреспонденты разыскали их и выяснили, каково живется в странных домах, отказавшихся от четкой геометрии.

Мираж

Текст: Юлия Потапова

Николай Орехов из кемеровского поселка Боровой построил себе деревянный дом-корабль. Без всяких чертежей и проектов.

- Однажды я увидел его. Не во сне - наяву, как мираж. А потом взял и построил то, что увидел.

Фото: РИА Новости
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Николай родился в семье строителя. Держать в руках топор и пилу научился в том числе, когда шабашил в сезонных бригадах. Ни инженерного, ни архитектурного образования у него нет. "Ну а голова-то мне на что?" - отвечает он обычно на вопросы корреспондентов. Главную стройку своей жизни начал в 2007-м. Через год-другой творение обрело реальные очертания. У ореховского корабля есть корма, устремленная в поля носовая часть, капитанская рубка и комнаты-каюты. Мастер собирается облицевать фундамент по периметру зеркальными панелями.

- Будет эффект, будто он парит между небом и землей, - мечтательно улыбается кемеровчанин. - И крылья-плавники ему приделаю, как только заработаю денег. Средства на "Николаев ковчег" (так зовут корабль в округе) Орехов добывал сбором металлолома. Шоферил. Подрабатывал на золотом прииске. Теперь разводит кур-несушек и собирается серьезно заняться пчелами. Первый рой пока живет в дворовой бочке.

Под куполом

Текст: Никита Зайков

Новосибирец Иван Мазуренко построил для мамы круглый дом. "В то время меня интересовали аэростаты", - объясняет Иван. Хозяйке дом без прямых стен так понравился, что Иван занялся купольными домами всерьез. Собрать дом как конструктор можно всего за месяц, и обойдется он в 800 тысяч рублей - не больше чем стандартная

постройка.

Яранга 2.0

Текст: Юлия Гарднер

На Чукотке усовершенствовали ярангу. Конструкция весом около 480 кг - в два раза легче, чем обычные. Выдерживает до 60-70 градусов мороза и силу ветра до 65 м в секунду. Окон меньше - 2 штуки, а шнуровка на входе двойная. Округ закупит 63 новые яранги.

Властелин башни

Текст: Анна Скудаева

В Костроме художник Сергей Маковей построил дом из полуразрушенной водонапорной башни. Сохранил часть старинной кирпичной кладки и старые чугунные механизмы. "Дом с башней" напоминает старинный английский замок.

Преимущество - вес

Текст: Анна Бондаренко

На восточном экономическом форуме компания из Приморья "Композитная архитектура" представила модульный дом из композитных материалов "Алеут".

Фото: Катерина Мартинович / Комсомольская правда
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Преимущества этой конструкции - вес и прочность. Модуль сделан из жесткого пенополистирола, обтянут стеклотканью на эпоксидной смоле. По такой технологии делают современные яхты. Конструкция легкая, но прочная, может перенести землетрясение.

Сейчас такой готовый дом стоит во Владивостоке, недалеко от моря. Он выставлен для аренды в одной из систем бронирования и уже полюбился иностранным туристам. В производстве еще три "Алеута". Желающие обзавестись легким домом нашлись на Курильских островах, в Москве и Крыму. По предварительным подсчетам, стоимость дома вместе с мебелью и отделкой - в районе двух миллионов рублей.

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