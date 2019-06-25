Корреспонденты "РГ" нашли самые необычные дома в России

Жизнь горожанина протекает в четко очерченном пространстве. Стена, угол, квадрат окна. Несмотря на богатство дизайнерских выдумок, городские жилища не отличаются разнообразием. В чужой квартире с закрытыми глазами найдешь все, что нужно, потому что у всех одни и те же двери, повороты и коридоры.

Квадратно-прямоугольная среда, не будем скрывать, изрядно утомляет. Свобода выбора проявляется разве что в выборе цвета плитки или портьер на окна. Возможность вырваться из каменных квадратиков одна - отпуск на природе. Но есть люди, которые не побоялись устроить свое жилище без прямых углов и вертикальных стен. Наши корреспонденты разыскали их и выяснили, каково живется в странных домах, отказавшихся от четкой геометрии.