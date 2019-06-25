Корреспонденты "РГ" нашли самые необычные дома в России

Квадратно-прямоугольная среда, не будем скрывать, изрядно утомляет. Свобода выбора проявляется разве что в выборе цвета плитки или портьер на окна. Возможность вырваться из каменных квадратиков одна - отпуск на природе. Но есть люди, которые не побоялись устроить свое жилище без прямых углов и вертикальных стен. Наши корреспонденты разыскали их и выяснили, каково живется в странных домах, отказавшихся от четкой геометрии.
Под куполом
Новосибирец Иван Мазуренко построил для мамы круглый дом. "В то время меня интересовали аэростаты", - объясняет Иван. Хозяйке дом без прямых стен так понравился, что Иван занялся купольными домами всерьез. Собрать дом как конструктор можно всего за месяц, и обойдется он в 800 тысяч рублей - не больше чем стандартная
Яранга 2.0
На Чукотке усовершенствовали ярангу. Конструкция весом около 480 кг - в два раза легче, чем обычные. Выдерживает до 60-70 градусов мороза и силу ветра до 65 м в секунду. Окон меньше - 2 штуки, а шнуровка на входе двойная. Округ закупит 63 новые яранги.
Властелин башни
В Костроме художник Сергей Маковей построил дом из полуразрушенной водонапорной башни. Сохранил часть старинной кирпичной кладки и старые чугунные механизмы. "Дом с башней" напоминает старинный английский замок.
Преимущество - вес
На восточном экономическом форуме компания из Приморья "Композитная архитектура" представила модульный дом из композитных материалов "Алеут".
Преимущества этой конструкции - вес и прочность. Модуль сделан из жесткого пенополистирола, обтянут стеклотканью на эпоксидной смоле. По такой технологии делают современные яхты. Конструкция легкая, но прочная, может перенести землетрясение.
Сейчас такой готовый дом стоит во Владивостоке, недалеко от моря. Он выставлен для аренды в одной из систем бронирования и уже полюбился иностранным туристам. В производстве еще три "Алеута". Желающие обзавестись легким домом нашлись на Курильских островах, в Москве и Крыму. По предварительным подсчетам, стоимость дома вместе с мебелью и отделкой - в районе двух миллионов рублей.
Мираж
Николай Орехов из кемеровского поселка Боровой построил себе деревянный дом-корабль. Без всяких чертежей и проектов.
- Однажды я увидел его. Не во сне - наяву, как мираж. А потом взял и построил то, что увидел.
Николай родился в семье строителя. Держать в руках топор и пилу научился в том числе, когда шабашил в сезонных бригадах. Ни инженерного, ни архитектурного образования у него нет. "Ну а голова-то мне на что?" - отвечает он обычно на вопросы корреспондентов. Главную стройку своей жизни начал в 2007-м. Через год-другой творение обрело реальные очертания. У ореховского корабля есть корма, устремленная в поля носовая часть, капитанская рубка и комнаты-каюты. Мастер собирается облицевать фундамент по периметру зеркальными панелями.
- Будет эффект, будто он парит между небом и землей, - мечтательно улыбается кемеровчанин. - И крылья-плавники ему приделаю, как только заработаю денег. Средства на "Николаев ковчег" (так зовут корабль в округе) Орехов добывал сбором металлолома. Шоферил. Подрабатывал на золотом прииске. Теперь разводит кур-несушек и собирается серьезно заняться пчелами. Первый рой пока живет в дворовой бочке.