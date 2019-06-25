Курс грузинского лари снизился до исторического минимума

Курс лари в Грузии упал до 2,8333 за доллар, свидетельствует информация на официальном сайте Нацбанка Грузии.

Это абсолютный минимум со времен введения этой валюты в 1995 году.

Падение курса произошло перед прекращением авиасообщения между Россией и Грузией. 21 июня президент РФ Владимир Путин установил запрет российским авиакомпаниям осуществлять перевозки пассажиров между Россией и Грузией с 8 июля. Позднее к запрету присоединился Минтранс, сообщив, что грузинские авиакомпании также перестанут летать в Россию. Потери турпотоков обещают быть колоссальными.

Падение курса лари, в целом, произошло на фоне ухудшения отношений с Россией. СМИ отмечают, что в обменных пунктах коммерческих банков Грузии доллар обойдется еще дороже.

"Так, например, в TBC Bank доллары продают по 2,875 лари, а в Банке Грузии - по 2,871 лари", - сообщает РБК.

Однако грузинская сторона не связывает серьезное падение курса национальной валюты с ухудшением отношений с Россией. По словам главы Министерства экономики Грузии Натии Турнава, делается все возможное для преодоления валютного кризиса.