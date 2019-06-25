Mail.ru перейдет на одноразовые sms-пароли в почтовых ящиках

Почтовый сервис Mail.ru постепенно перейдет на одноразовые sms-коды при входе в почтовый ящик.

Как пояснили в компании, авторизация с помощью sms или push-уведомления является более безопасной. Такой код невозможно угадать или подобрать. К тому же он действует в течение ограниченного времени и только для одного входа.

"В дальнейшем Mail.ru планирует дать возможность создавать ящики без пароля или отказаться от использования пароля в ранее созданных ящиках. Кроме того, будут введены дополнительные способы авторизации с помощью физических устройств (ключей) и биометрических данных - отпечатков пальцев, определения лица и тому подобное", - сообщает РИА Новости со ссылкой на сведения компании.

Как уточняется, что почта является своего рода "проводником" ко всем остальным сервисам пользователя, поэтому безопасность данных пользователей находится на первом месте.