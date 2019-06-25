У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)

Mail.ru перейдет на одноразовые sms-пароли в почтовых ящиках

25.06.2019,  
16:58
Текст:  Екатерина Ясакова
Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости
Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости

Почтовый сервис Mail.ru постепенно перейдет на одноразовые sms-коды при входе в почтовый ящик.

Как пояснили в компании, авторизация с помощью sms или push-уведомления является более безопасной. Такой код невозможно угадать или подобрать. К тому же он действует в течение ограниченного времени и только для одного входа.

Фото: iStock
В Роскачестве рассказали, какие пароли нельзя использовать в Сети

"В дальнейшем Mail.ru планирует дать возможность создавать ящики без пароля или отказаться от использования пароля в ранее созданных ящиках. Кроме того, будут введены дополнительные способы авторизации с помощью физических устройств (ключей) и биометрических данных - отпечатков пальцев, определения лица и тому подобное", - сообщает РИА Новости со ссылкой на сведения компании.

Как уточняется, что почта является своего рода "проводником" ко всем остальным сервисам пользователя, поэтому безопасность данных пользователей находится на первом месте.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News
электронная почта
Фото: Xiaomi
Xiaomi официально снизила цены на слайдер Mi Mix 3. Теперь можно брать 13:41
Нейронная сеть упростит поиск вложений в почте Mail.ru 08.04.2019
Почта Gmail обрушилась в России и мире 29.01.2019
пароли
Фото: iStock
Забудьте об излучении. В смартфонах обнаружили новую опасность 13:06
В Роскачестве рассказали, какие пароли нельзя использовать в Сети 06.06.2019
Google хранила пользовательские пароли в незашифрованном виде 23.05.2019