Михаил Ефремов назвал причину смерти матери, актрисы Аллы Покровской

Актер и режиссер Михаил Ефремов рассказал о причине смерти своей матери, народной артистки России, профессора и режиссера Аллы Покровской.

По словам Михаила, причина - сепсис, заражение крови.

"Она скончалась после долгой болезни. В реанимацию я приезжал последние две недели. У нее было очень много болезней", - рассказал актер РЕН ТВ.

Добавив, что в последнее время состояние его матери ухудшилось, при этом врачи не могли сделать женщине переливание крови из-за заболевания печени.

Алла Борисовна Покровская, советская, российская актриса театра и кино, скончалась на 82-м году жизни сегодня.

Покровская известна по фильмам "Июльский дождь", "Выбор цели", "Дневник директора школы", "Следствие ведут ЗнаТоКи", "Охота на лис". Последней экранной работой актрисы стала лента "Высоцкий. Спасибо, что живой".