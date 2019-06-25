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Рубрика: Экономика
Проект: Фонд развития современной дипломатии

Милош Ивкович: Санкции против РФ нарушают международное публичное право

Международное публичное право в какой-то степени ошибочно рассматривается как "беззубый тигр", который продолжает действовать только в пользу тех, кто держит факел справедливости, подавляя любое противостояние западному восприятию мира.
Фото: Фонд развития современной дипломатии Фото: Фонд развития современной дипломатии
Фото: Фонд развития современной дипломатии

Действительно, сомнительные двойные стандарты, упрощение отдельных экономических программ независимо от причиненного вреда и постоянный обход Совета Безопасности ООН стали образцом, который угрожает основной, но хрупкой концепции международных правил, которые должны регулировать поведение всех государств. Наглядный пример юридически сомнительного действия можно найти в нынешних санкциях США и ЕС, введенных против Российской Федерации и ее граждан. Если полагаться на заявления, приведенные в поддержку деятельности и воздействия этих санкций, можно по ошибке подумать, что международные санкции свободны от каких-либо условий или ограничений, налагаемых международным публичным правом. Ничего подобного. Обязательные нормы, которые соответствуют любым международным санкциям, выявляются, в частности, из статей об ответственности государств за международно-противоправные деяния. Когда эти обязательные нормы сталкиваются с фактами санкций США и ЕС, выявляется ряд тревожных противоречий. Несмотря на положения, требующие иного, международные санкции против Российской Федерации, во-первых, не являются соразмерными; во-вторых, направлены против российских граждан, а не только против Российской Федерации; в-третьих, имеют очевидную карательную цель; в-четвертых, навязываются третьими государствами, а не исключительно Украиной; в-пятых, причиняют вред населению России в целом. Вопреки первоначальной предпосылке, что международное публичное право является "беззубым тигром", нарушения статей об ответственности государств за международно-противоправные деяния требуют релевантного ответа. Действительно, тщательное изучение фактической и правовой базы может привести к ответственности государств-членов ЕС и США. Невзирая на вышеизложенное, эскалации нынешних размолвок можно избежать с помощью благоразумной дипломатии и юридических требований при нейтральных международных отношениях. Однако ясно одно: взаимоприемлемое урегулирование может быть достигнуто только в том случае, если переговоры ведутся на равной основе и с должным учетом законных требований, выдвинутых Российской Федерацией - заявил ведущий специалист в области международного арбитража из Вены, преподаватель публичного международного права (США), член экспертного совета международного центра исследования санкций (МЦИС) Милош Ивкович.

Справочно

Международный центр исследования санкций (МЦИС) был учрежден Фондом развития современной дипломатии. Миссия Центра - помогать государствам и бизнесу подсчитать убытки, понесённые из-за экономических санкций, и возместить через международные арбитражные суды причинённый ущерб. Соответствующие соглашения о начале работы международного экспертного Центра в мае 2019 подписали заинтересованные эксперты, политики, юристы, бизнесмены и общественные деятели России, Австрии и Германии. На очереди подписание аналогичных соглашений с ведущими экспертами США, Франции, Италии, Польши, Швейцарии, Черногории, Сербии и др.

Экономика
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