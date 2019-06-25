Минфин и Минэнерго согласовали топливные льготы на 2020 год

Минфин и Минэнерго согласовали источники компенсации нефтяникам по демпфирующему механизму на 2020 год за поставку топлива на внутренний рынок. Поправки об этом будут внесены в правительство в среду, 26 июня, заявил глава департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазонов.

"Да, поправки мы завтра внесем, и все будет известно. Пока только в правительство. В Госдуму тоже должны быстро внести", - сообщил он (цитата по ТАСС). По его словам, изменения в демпфирующем механизме позволят сдержать стоимость топлива на внутреннем рынке.

Демпфирующий механизм работает с 1 января 2019 года, это часть налогового маневра в отрасли. По нему нефтекомпаниям должна была быть компенсирована часть разницы (60 процентов) между высокими экспортными ценами на топливо и условной внутренней ценой на него. Однако по итогам первого квартала демпфер сработал не в пользу нефтяников, после чего компании настояли на снижении цен в его формуле (с 56 тысячи до 51 тысячи рублей за тонну бензина и с 50 тысяч до 46 тысяч рублей за тонну дизельного топлива). Планируется, что с 2020 года параметры компенсации снова изменятся, однако до последнего времени Минфин и Минэнерго не могли договориться об окончательной конструкции демпфера.

Также в конце 2018 года правительство договорилось с нефтяниками о контроле за ценами на бензин на розничном и мелкооптовом рынках. Это соглашение действует до 1 июля 2019 года.

