Новости

Названы дата, место прощания, отпевания и похорон Аллы Покровской 18:55
В Москве застрявшую на балконе кошку спасали шесть спасателей 18:43
Михаил Ефремов назвал причину смерти матери, актрисы Аллы Покровской 18:42
Женщин-военнослужащих ЗВО научили выживать в экстремальных условиях 18:38
Расширен список селян, которым положена прибавка к пенсии 18:30
Минчан пригласили познакомиться с русской культурой и традициями чаепития 18:24
В КЧР назначили сенатора вместо Арашукова 18:12
Эксперты оценили российский беспилотник в виде полярной совы 18:05
Сергей Безруков отказался от роли президента 18:00
ОП Москвы: Полиция обеспечила безопасность всех пикетов оппозиции 17:59
Порошенко: Совет Европы, НАТО, G7 могут снять санкции с России 17:58
Los Angeles Times посоветовала читателям посетить Крым 17:47
На Украине назвали первую зарплату Зеленского 17:41
Минпромторг прокомментировал информацию о командировочных расходах 17:40
Парусник "Полтава" отправился в Кронштадт для подготовки ко Дню ВМФ 17:38
Парфюмеры создали ароматы к 8 картинам и скульптурам в Лувре 17:37
Назначен сенатор вместо Арашукова 17:32
Отделение посольства Беларуси в РФ переведут из Хабаровска во Владивосток 17:31
Кикабидзе ответил на слухи о своей смерти неприличным жестом 17:30
Курс грузинского лари снизился до исторического минимума 17:26
Путин обсудил с Лукашенко вопросы двустороннего сотрудничества 17:10
Новый кроссовер Toyota появится в России не раньше 2020 года 17:02
Кадыров прокомментировал отставку Евкурова 17:02
Вологодские спасатели отправились на Землю Франца-Иосифа 17:02
Mail.ru перейдет на одноразовые sms-пароли в почтовых ящиках 16:58
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Вильфанд сообщил, когда наступят самые жаркие дни этого лета
Вильфанд сообщил, когда наступят самые жаркие дни этого лета
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 24 по 30 июля
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 24 по 30 июля
Пациенты смогут проконтролировать, какую медпомощь они получили
Пациенты смогут проконтролировать, какую медпомощь они получили
25.06.2019 17:40
Рубрика: Власть

Минпромторг прокомментировал информацию о командировочных расходах

Текст: Ольга Игнатова
Все расходы министерства согласовываются в установленном порядке при формировании проекта федерального бюджета на соответствующий год, сообщили "Российской газете" в министерстве промышленности и торговли России.

Напомним, что ранее появились сообщения о необоснованных тратах Минпромторга на командировки. На это в министерстве "РГ" пояснили, что решения о направлении сотрудников центрального аппарата Минпромторга в командировки принимаются: правительством РФ (если едет министр) и министром (если в командировки отправляются замы, помощники и советники министра, директора департаментов). Замминистра может отправить в командировки заместителя директора департамента и сотрудников должностью ниже.

"В соответствии с пунктом 11 Порядка и условии командирования федеральных государственных гражданских служащих, утвержденного Указом президента Российской Федерации от 18.07.2005 № 813, при направлении гражданского служащего в служебную командировку ему возмещаются расходы по проезду к месту командирования и обратно - к постоянному месту прохождения федеральной государственной гражданской службы; расходы по найму жилого помещения, дополнительные расходы, связанные с проживанием вне постоянного места жительства (суточные), иные расходы, связанные со служебной командировкой (при условии, что они произведены гражданским служащим с разрешения или ведома представителя нанимателя или уполномоченного им лица)", - отметили в ведомстве.

Фото: Владимир Гердо/ТАСС
Минтруд предъявил требования к службам занятости

Пунктом 25 Положения о порядке и условиях командирования предусмотрено, что при командировках гражданских служащих по территории России им возмещаются расходы по бронированию и найму жилого помещения (кроме случаев, когда им предоставляется бесплатное жилое помещение) по фактическим затратам, подтвержденным соответствующими документами. При этом, например, первому заместителю министра, статс-секретарю - заместителю министра, заместителям министра, директорам департаментов, могут возместить не более стоимости двухкомнатного номера. А другим гражданским служащим полагается компенсация стоимости однокомнатного (одноместного) номера. При командировках за границу все расходы по найму жилья возмещаются в пределах норм, установленных Минфином России. При этом в Минпромторге отмечают, что по постановлению Правительства Российской Федерации от 26.12.2005 № 812 расходы по найму жилого помещения работникам, имеющим право на получение надбавок к суточным в иностранной валюте (министр, первый заместитель министра, заместители министра, руководитель правительственной делегации, член правительственной делегации и др.), возмещаются по фактическим тратам.

В ведомстве также добавили, что в ходе проверок исполнения федерального бюджета за соответствующий год осуществлялись Счетная палата Российской Федерации анализировала и командировочные расходы. 
 

Власть Работа власти Экономика Работа Правительство Минпромторг
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Минпромторг прокомментировал информацию о командировочных расходах
ФАС не увидела предпосылок для роста цен на автомобильное топливо
Песков назвал возвращение России в ПАСЕ победой здравого смысла
Боевого робота "Паладин" впервые показали на "Армии-2019"
II Европейские игры в Беларуси
Специальный проект
II Европейские игры в Беларуси