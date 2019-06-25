Минпромторг прокомментировал информацию о командировочных расходах

Все расходы министерства согласовываются в установленном порядке при формировании проекта федерального бюджета на соответствующий год, сообщили "Российской газете" в министерстве промышленности и торговли России.

Напомним, что ранее появились сообщения о необоснованных тратах Минпромторга на командировки. На это в министерстве "РГ" пояснили, что решения о направлении сотрудников центрального аппарата Минпромторга в командировки принимаются: правительством РФ (если едет министр) и министром (если в командировки отправляются замы, помощники и советники министра, директора департаментов). Замминистра может отправить в командировки заместителя директора департамента и сотрудников должностью ниже.

"В соответствии с пунктом 11 Порядка и условии командирования федеральных государственных гражданских служащих, утвержденного Указом президента Российской Федерации от 18.07.2005 № 813, при направлении гражданского служащего в служебную командировку ему возмещаются расходы по проезду к месту командирования и обратно - к постоянному месту прохождения федеральной государственной гражданской службы; расходы по найму жилого помещения, дополнительные расходы, связанные с проживанием вне постоянного места жительства (суточные), иные расходы, связанные со служебной командировкой (при условии, что они произведены гражданским служащим с разрешения или ведома представителя нанимателя или уполномоченного им лица)", - отметили в ведомстве.

Пунктом 25 Положения о порядке и условиях командирования предусмотрено, что при командировках гражданских служащих по территории России им возмещаются расходы по бронированию и найму жилого помещения (кроме случаев, когда им предоставляется бесплатное жилое помещение) по фактическим затратам, подтвержденным соответствующими документами. При этом, например, первому заместителю министра, статс-секретарю - заместителю министра, заместителям министра, директорам департаментов, могут возместить не более стоимости двухкомнатного номера. А другим гражданским служащим полагается компенсация стоимости однокомнатного (одноместного) номера. При командировках за границу все расходы по найму жилья возмещаются в пределах норм, установленных Минфином России. При этом в Минпромторге отмечают, что по постановлению Правительства Российской Федерации от 26.12.2005 № 812 расходы по найму жилого помещения работникам, имеющим право на получение надбавок к суточным в иностранной валюте (министр, первый заместитель министра, заместители министра, руководитель правительственной делегации, член правительственной делегации и др.), возмещаются по фактическим тратам.

В ведомстве также добавили, что в ходе проверок исполнения федерального бюджета за соответствующий год осуществлялись Счетная палата Российской Федерации анализировала и командировочные расходы.

