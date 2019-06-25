Минстрой изменит 12 сводов правил для создания комфортного жилья

Министерство строительства и ЖКХ РФ считает необходимым переложить стандарт комплексного развития территорий в нормативно-правовую базу. Об этом сообщил глава ведомства Владимир Якушев.

Разработанный документ призван обеспечить людям комфортное проживание. Чтобы человек при покупке жилья был уверен, что получит не только квартиру, но и комфортную среду в целом: двор, подъезд, инфраструктуру на первых этажах.

Согласно стандарту, сформулированы предложения по актуализации 12 сводов правил, шести ГОСТов и шести санитарно-эпидемиологических требований (СанПиН).

"Сейчас важно, чтобы этот стандарт был переложен в нормативно-техническую базу, то есть в своды правил. Эта работа уже идет", - уточнил Якушев.