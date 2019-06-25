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Текст:   Екатерина Ясакова: 
13:32 25.06.2019

Минстрой изменит 12 сводов правил для создания комфортного жилья

Фото: Антон Денисов/РИА Новости Фото: Антон Денисов/РИА Новости
Фото: Антон Денисов/РИА Новости

Министерство строительства и ЖКХ РФ считает необходимым переложить стандарт комплексного развития территорий в нормативно-правовую базу. Об этом сообщил глава ведомства Владимир Якушев.

Фото: Александр Корольков/РГ
Мошенники не смогут оформлять на себя жилье без нотариального согласия

Разработанный документ призван обеспечить людям комфортное проживание. Чтобы человек при покупке жилья был уверен, что получит не только квартиру, но и комфортную среду в целом: двор, подъезд, инфраструктуру на первых этажах.

Согласно стандарту, сформулированы предложения по актуализации 12 сводов правил, шести ГОСТов и шести санитарно-эпидемиологических требований (СанПиН).

"Сейчас важно, чтобы этот стандарт был переложен в нормативно-техническую базу, то есть в своды правил. Эта работа уже идет", - уточнил Якушев.

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