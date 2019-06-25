Московский академический экономический форум подвел итоги

Московский академический экономический форум (МАЭФ) сформулировал основные позиции своих участников. Под итоговым документом стоят подписи двух сопредседателей МАЭФ: президента РАН Александра Сергеева и президента Вольного экономического общества России Сергея Бодрунова.

Большинство (две трети) участников МАЭФ согласны с тем, что в стране сложилась благоприятная ситуация для преодоления сложившихся негативных тенденций и реализации задач, поставленных в майском указе президента России. Российская экономика располагает для этого достаточным ресурсным потенциалом (научно-технологическим, квалификационным, природным и финансовым), а российская наука способна дать адекватные ответы на вызовы технологической революции. В частности экономическая наука может предложить реальные меры по переводу российской экономики на качественно новую ступень развития.

По мнению участников МАЭФ сложившиеся приоритеты экономической политики нуждаются в корректировке. Приоритетной должна стать задача прорывного технологического развития, на решение этой задачи должны быть направлены все меры бюджетной, налоговой и денежно-кредитной политики.

Участники форума считают, что принятый еще в 2014 году закон о стратегическом планировании необходимо в полном объеме ввести в действие. Эта мера поможет системному развитию экономики, снизит неопределенность экономической политики. Одновременно необходимы решительные действия, направленные на преодоление монополизации рынков, создание условий для развития предпринимательской конкуренции.

В обращении участников МАЭФ подчеркивается, что сценарии восстановления реальных доходов населения до уровня 2013 г. лишь к 2023 г. несовместимы с задачами двукратного сокращения бедности и технологического прорыва. Сдерживание роста реально располагаемых денежных доходов населения неизбежно сужает внутренний рынок.

По мнению ученых, технологический прорыв невозможен без создания организационно-экономических условий для развития фундаментальной науки. По данным опроса, проведенного на форуме, три четверти участников считают, что сложившиеся механизмы организации, управления и финансирования науки неадекватны задачам, которые она призвана решать в интересах страны.

Справка

Первый международный Московский академический экономический Форум прошел 15 - 16 мая 2019 года. Инициаторами форума выступили Вольное экономическое общество России, Российская академия наук и Международный союз экономистов. Форум собрал более двух с половиной тысяч участников из 62 регионов России, а также 24 стран Европы, Азии, Ближнего Востока, Северной и Южной Америки, представляющих академическое, научно-экспертное и университетское сообщества.