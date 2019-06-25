Московский проспект в Киеве сохранит свое название

Два проспекта в Киеве - Московский и Ватутина - сохранят свои исторические названия, передает "Интерфакс" решение Окружного суда украинской столицы. Ранее планировалось, что проспекты получат новые названия - Бандеры и Шухевича соответственно.

"Суд частично удовлетворил исковые требования, отменил решение о переименовании ул.Московской на Бандеры и Ватутина на Шухевича", - расстроенно констатировал один из инициаторов переименования, глава Института национальной памяти Владимир Вятрович.

Напомним, что ранее в Харькове прежнее название вернули проспекту Жукова.