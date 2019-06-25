На экваторе Европейских игр лидируют атлеты Союзного государства

Каждый раз, когда на пьедестал почета II Европейских игр в белорусской столице понимаются прославленные мастера сборных Союзного государства, шквал аплодисментов с трибун болельщиков становится все более энергичным и волнительным, единодушно подмечают местные обозреватели.

Россияне по итогам прошедшего дня по-прежнему лидируют в общекомандном зачете, а в кильватере за ней продолжает уверенно продвигается к спортивным успехам бригада белорусских атлетов. Всего в активе сборной России на утро 25 июня уже записано 48 наград: 22 золотые, 12 серебряных и 14 бронзовых, а у коллег из Синеокой их оказалось ровно на десяток меньше: 11 золотых, 9 серебряных и 18 бронзовых.

Золото завоевала накануне белорусская дзюдоистка Марина Слуцкая, бронзовой наградой отмечена батутистка Анна Гончарова, еще две бронзы завоевали мужская и женская сборные Беларуси по баскетболу 3х3.

Кстати, турниры по баскетболу 3х3 среди мужчин и женщин, напоминают эксперты соревнований, проходят на континентальных играх впервые. А в следующем году этот вид спорта будет представлен в японской столице на Олимпийских играх. Еще летом 2012 года Международная федерация баскетбола предложила включить баскетбол 3х3 в программу летних Олимпийских игр после успешного проведения турнира в этой дисциплине в Сингапуре.

На экваторе состязаний, 25 июня, участникам II Европейских игр предстоит разыграть восемь комплектов наград в шести видах спорта, сообщает БЕЛТА. В "Минск-Арене" пройдут соревнования по прыжкам на батуте, в которых минчане считаются одними из главных фаворитов. Здесь определятся призеры в двух номинациях: в женских синхронных прыжках и индивидуальных у мужчин.

Олимпийский чемпион белорус Владислав Гончаров еще накануне дал понять, что намерен сражаться только за победу. На первых Европейских играх в столице Азербайджана он был серебряным призером в личном турнире и синхронных прыжках. Там же, в "Минск-Арене", последний комплект наград во вторник разыграют участники соревнований по спортивной аэробике.

Кроме того, два комплекта медалей ожидают мастеров двухколесного спорта в соревнованиях по шоссейным велогонкам. Первые медали будут разыграны и на соревнованиях по настольному теннису. А дзюдоисты завершат свои состязания турниром смешанных команд. Снайперскую точность продемонстрируют и смешанные команды в стрельбе из малокалиберной винтовки на 50 метров.

На стадионе "Олимпийский" зрителей ожидает турнир мастеров пляжного футбола. Сборная Беларуси свой первый поединок в предварительной группе А проведет против команды Португалии. В Falcon Club продолжат демонстрировать свое владение ракеткой бадминтонисты, а на гребном канале в Заславле пройдут стартовые заезды соревнований по гребле на байдарках и каноэ.

Ожидают болельщиков первые поединки мастеров вольной борьбы и квалификационные бои боксеров, которые продолжаются на ринге дворца спорта "Уручье". А на центральной арене минского стадиона "Динамо" зрителей приглашают на четвертьфиналы турнира по легкой атлетике.

Завершатся II Европейские игры, как уже сообщал "СОЮЗ", 30 июня.