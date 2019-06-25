На II Европейских играх Минск выступает в роли посла мира и объединения

В роли "посла мира и объединения Европы через спорт" в дни проведения II Европейских игр, по мнению заместителя министра спорта Беларуси Александра Барауля, выступает его страна. Он принимает участие в работе конференции "Спортивная дипломатия: создание возможностей через спорт", которая проходит 25 июня в Минске, передает БЕЛТА.

"Лучше всего выяснять отношения и определять, кто самый сильный, не через войны, не через локальные конфликты, а на спортивных аренах, стадионах и площадках", - отметил представитель министерства. Формат Европейских игр, добавил он, служит объединению не только профессиональных спортсменов и тренеров, но и многочисленных болельщиков, любителей спорта и туризма. "Это еще одна прекрасная возможность узнать Беларусь как страну миролюбивую, которая стремится интегрироваться в общеевропейские ценности", - отметил Барауля.

О том, что спорт служит инструментом расширения прав и возможностей людей, напомнил в своем выступлении и заместитель главы МИД Беларуси Андрей Дапкюнас. И официальный Минск, по его мнению, вносит свой вклад в работу, проводимую ООН и агентствами ее системы в этом направлении.

Системная забота о здоровом образе жизни, по его словам, позволила организаторам игр, в частности, создать условия для комфортного посещения и просмотра состязаний и лицам с ограниченными возможностями. "Это также демонстрирует возможности спорта для продвижения идей, которые имеют международное звучание, способствуют достижению Целей устойчивого развития и воплощению известного международного девиза: "Никого не оставить в стороне", - утверждает высокопоставленный дипломат.

Конференция "Спортивная дипломатия: создание возможностей через спорт" организована фондом "Дирекция II Европейских игр 2019 года" совместно с Белорусским институтом стратегических исследований. Подобный профессиональный диалог, отмечают местные аналитики, впервые проводится на спортивном объекте во время состязаний международного масштаба.

Экспертное сообщество анализирует возможности спортивной дипломатии по выстраиванию мостов между странами, сообществами, людьми, а также вклад спортивных состязаний высшего уровня в устойчивое развитие, роль в этих процессах олимпийских ценностей, гражданского общества и волонтерского движения, высокопоставленных официальных лиц и экспертов.