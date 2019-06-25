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25.06.2019 10:22
Рубрика: В мире

На Крите открыли стелу в память о русских моряках

Текст: Александр Гасюк (Афины)
В Греции под эгидой посольства РФ в этой стране продолжается последовательная работа по сохранению памяти о наших соотечественниках, сыгравших значительную роль в истории российско-греческих отношений.
Фото: Посольство РФ в Греции Фото: Посольство РФ в Греции
Фото: Посольство РФ в Греции

В минувшее воскресенье на острове Крит состоялось торжественное открытие памятной стелы, на которой увековечены имена захороненных там в 1897-1909 гг. русских моряков - участников международной миротворческой миссии, а также членов их семей. Инициатором проекта выступил греческий историк и исследователь русского присутствия на Крите генерал-лейтенант в отставке Костас Падувас. А в сборе информации о погребенных на Крите в конце 19 - начале 20 века русских воинах приняли участие Посольство России в Греции, областная администрация и митрополия города Ретимно. Сам памятник изготовлен по проекту критского архитектора Эммануила Бирикакиса и установлен на муниципальном кладбище Святых Константина и Елены в Ретимно.

Фото: Посольство России в Греции
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На церемонии открытия выступил посол РФ в Греции Андрей Маслов. Дипломат отметил, что более века назад на Крите, по сути, состоялась первая международная миротворческая операция с активным участием России и других великих держав.

"С целью защитить христианское греческое население Крита от насилия и преследований Османской империи, а также сохранить хрупкий мир в регионе Восточного Средиземноморья в целом, Россия оказала помощь в перевозке более пяти тысяч греческих беженцев с Крита на остров Милос, восстановлении разрушенной инфраструктуры, межрелигиозного мира среди местных жителей, выводе османских вооруженных сил с Крита и обеспечении автономии острова, которая в конечном итоге привела к вхождению Крита в состав греческого государства в 1913 году", - сказал Маслов.

Посол России в Греции подчеркнул, что даже в наши дни улицы критских городов Ханья и Ретимно сохраняют имена вице-адмирала Скрыдлова, командовавшего Отдельным отрядом судов русского военного флота в Средиземном море, и полковника Шостака, который был первым главой российской миссии на Крите.

"Эти исторические данные свидетельствуют о неразрывных давних связях между русским и греческим народами, которые разделяют одну и ту же православную веру, одни и те же моральные ценности, имеют общую культуру, общий исторический путь", - подчеркнул Маслов.

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости
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Дипломат отметил, что открытием памятной стелы на острове Крит отдается дань уважения многочисленным русским солдатам, которые тут погибли. Их могилы не сохранились с тех пор, но их имена остались в архивах посольства и нанесены на стелу, подчеркнул дипломат. Посол РФ в Греции выразил благодарность региональным, муниципальным и церковным властям Крита, которые постоянно способствуют выявлению и распространению информации о богатых исторических связях между Россией и Грецией в регионе, оказали содействие в деле сооружения памятника и организовали данную церемонию.

Справка "РГ"

Россия всегда оказывала посильную помощь грекам в самые трудные моменты истории этой традиционно близкой нам православной страны. Так и в конце 19 в. российский флот принял активное участие в первой миротворческой операции великих европейских держав на острове Крит, где в результате жестокой политики турецких властей вспыхнуло очередное восстание греческого населения.

Вмешательство России, Великобритании, Франции, Италии и других стран привело к высадке на Крите внушительного морского десанта численностью в несколько тысяч человек. Беспорядки и кровопролитие были остановлены. В итоге российские дипломаты и военные сыграли огромную роль в поддержке национально-освободительной борьбы греков и получении Критом в дальнейшем автономии от османских властей, которая в конечном счете привела к объединению острова с материковой Грецией.

В мире Европа Греция
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