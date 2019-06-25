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Рубрика: Спорт

Дальше - по парам

На Кубке Америки определились все участники четвертьфинальной стадии
Текст: Илья Соболев
Российская газета - Федеральный выпуск № 136(7894)
На Кубке Америки-2019, проходящем в Бразилии, настало время плей-офф. Состав четвертьфинальных пар выглядит следующим образом: Бразилия - Парагвай, Венесуэла - Аргентина, Колумбия - Чили, Уругвай - Перу.
Уругвайцы подтвердили статус фаворитов, обыграв действующего чемпиона Копы, сборную Чили. Фото: REUTERS Уругвайцы подтвердили статус фаворитов, обыграв действующего чемпиона Копы, сборную Чили. Фото: REUTERS
Уругвайцы подтвердили статус фаворитов, обыграв действующего чемпиона Копы, сборную Чили. Фото: REUTERS

Первыми в борьбу за выход в полуфинал вступят хозяева турнира, противостоять которым будут парагвайцы. На первый взгляд, расклад сил очевиден. С одной стороны - главные фавориты Копа Америка, показавшие свою силу в заключительном матче против Перу (5:0). С другой - Парагвай, который вышел в плей-офф во многом за счет удачи. "Гуарани", как еще называют парагвайскую сборную, набрали в группе всего два очка, но этого хватило, чтобы пробиться в четвертьфинал с третьего места.

Фото: AP
Сборная Аргентины начала Кубок Америки-2019 с поражения

Но есть нюанс. Последние два раза, когда бразильцы выходили в 1/4 финала, они непременно попадали на Парагвай. В обоих случаях пятикратные чемпионы мира уступили сопернику в серии пенальти.

Если подопечным Тите удастся расколдовать парагвайское проклятие, то в полуфинале их будет ждать победитель пары Аргентина - Венесуэла. Если в прежние годы предсказать победителя этой пары не составляло особого труда, то теперь категоричность неуместна. На групповом этапе аргентинцы не произвели впечатления ни в одном из трех матчей. У команды Лионеля Скалони огромные проблемы в созидании: экс-зенитовец Леандро Паредес с обязанностями диспетчера не справляется. У капитана команды Лео Месси, который постоянно пытается взять на себя игру, тоже получается не много.

Последние два раза, когда Бразилия выходила в четвертьфинал Кубка Америки, она уступила в серии пенальти сборной Парагвая

При этом не стоит недооценивать венесуэльцев, хоть и считается, что это слабейшая сборная на южноамериканском континенте. Особенно аргентинским футболистам. В квалификации к ЧМ-2018 Месси и компания дважды сыграли с Венесуэлой вничью, а в марте этого года уже с новым главным тренером, Скалони, уступили венесуэльцам в товарищеском матче - 1:3. Эта победа стала для "красного вина", как еще называют сборную Венесуэлы, всего лишь второй в матчах против Аргентины.

Фото: REUTERS
Сборная Бразилии разгромила Перу и вышла в плей-офф Кубка Америки

Если в одной части сетки плей-офф Кубка Америки оказался лишь один из основных претендентов на трофей, то в другой их сразу три. И два сыграют между собой. Речь о сборных Колумбии и Чили. Обе команды на групповом этапе выглядели весьма прилично. Особенно колумбийцы, в действиях которых, несмотря на обилие звезд, видна тренерская рука опытнейшего португальца Карлуша Кейруша. Что касается чилийцев, многие заранее списывали со счетов действующего чемпиона турнира - и зря. Старая чилийская гвардия во главе с Алексисом Санчесом и Артуро Видалем в полном порядке. Эта пара явно самая непредсказуемая из четырех.

Наконец, в еще одной четвертьфинальной схватке сойдутся Уругвай и Перу. Перуанцам будет нелегко: из-за травмы на полгода выбыл один из основных форвардов этой команды Джефферсон Фарфан, выступающий, кстати, за "Локомотив".

Где будем смотреть

27 июня, четверг, "Матч ТВ"

03.30 (в ночь с 27 на 28 июня) Бразилия - Парагвай. Прямая трансляция

28 июня, пятница, "Матч! Футбол1"

22.00. Аргентина - Венесуэла. Прямая трансляция

"Матч ТВ"

02.00. Колумбия - Чили. Прямая трансляция

29 июня, суббота, "Матч ТВ"

22.00. Уругвай - Перу. Прямая трансляция

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