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25.06.2019 22:30
Рубрика: В мире

На митинг перед парламентом Грузии многие пришли с детьми

Текст: Константин Волков (Тбилиси)
В Тбилиси у здания парламента снова проходит митинг. Он начался примерно в 20 часов по местному времени (около 19-ти по Москве) и продолжается до сих пор. В ходе акции троим голодающим в знак протеста перед зданием парламента понадобилась медицинская помощь. При этом сегодня, 25 июня, к голодовке присоединились еще несколько человек.
Фото: Константин Волков / РГ Фото: Константин Волков / РГ
Фото: Константин Волков / РГ

По мере увеличения числа участников митинга, полиции, окружившей место действия, пришлось перекрыть проспект Руставели, центральную улицу грузинской столицы. При этом полицейские ведут себя подчеркнуто индифферентно, они без оружия и без касок. Многие сотрудники сил правопорядка сидят на скамейках вокруг места событий с семечками и сигаретами.

Фото: EPA
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В ходе митинга выступают различные политики и активисты, поддерживающие оппозицию. Звучат традиционные антироссийские лозунги и высказывания, а главное - требования отставки министра внутренних дел Грузии Георгия Гахария, которого обвиняют в слишком жестких мерах в отношении протестующих. Напомним, в ходе разгона митинга в минувшие выходные полиция в ответ на попытку оппозиции захватить здание парламента применила слезоточивый газ и резиновые пули.

В настоящее время власти начали расследование действий правоохранителей, десять человек отстранены от несения службы, двоим грозит уголовное преследование. Однако протестующие добиваются именно отставки главы МВД Георгия Гахарии. Как рассказал "РГ" грузинский политолог, который предпочел остаться анонимным, требования отставки Гахарии инспирированы прежде всего оппозиционерами из числа сторонников экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, поскольку глава МВД является сильной фигурой в нынешнем кабинете.

Митинг, несмотря на звучные призывы выступающих, проходит спокойно и скорее напоминает народные гулянья. Многие пришли с детьми, причем заметно, что дети активнее взрослых машут национальными флагами и поддерживают криками ораторов. Флаги можно купить тут же, у торговцев на скамейках вокруг площади. Стоимость каждого от 1,5 до 10 лари (35-225 рублей). Тут же продаются леденцы с наклейкой "Stop Russia", а также семечки, орехи и вода.

Фото: EPA/ZURAB KURTSIKIDZE
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Оппозиция обещает продолжать митинги каждый день, пока не будут выполнены ее требования об отставке Гахарии. Между тем власти стараются сбавить накал страстей. Так, президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что правящая партия хочет изменить избирательную систему в парламент на пропорциональную и с нулевым избирательным барьером - это одно из требований демонстрантов. Уже в следующем году голосование должно пройти по этим правилам. Впрочем, как считают эксперты, это только сыграет на руку правящей партии "Грузинская мечта", которая в таком случае сможет провести в парламент больше своих сторонников и раздробить силы оппозиции.

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