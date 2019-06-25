На Украине назвали первую зарплату Зеленского

Первая зарплата Владимира Зеленского на должности президента Украины составила 12,7 тысячи гривен (приблизительно 483 доллара). Об этом сообщает издание "Фактор" со ссылкой на ответ администрации президента.

В официальном документе говорится, что из оклада удержано 2,4 тысячи гривен (94 доллара) обязательных сборов и налогов. Сама же заработная плата была депонирована - передана на сохранение.

Ранее Государственное управление делами президента сообщало, что бывший президент Петр Порошенко заработал в 2018 году 270,5 тысячи гривен (более 9,5 тысячи долларов). Эта сумма была перечислена в благотворительный фонд.