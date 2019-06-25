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25.06.2019 17:41
Рубрика: В мире

На Украине назвали первую зарплату Зеленского

Текст: Сергей Новиков
Фото: Стрингер/ РИА Новости Фото: Стрингер/ РИА Новости
Фото: Стрингер/ РИА Новости

Первая зарплата Владимира Зеленского на должности президента Украины составила 12,7 тысячи гривен (приблизительно 483 доллара). Об этом сообщает издание "Фактор" со ссылкой на ответ администрации президента.

Зеленский признался, что не может уволить главу МВД Авакова

В официальном документе говорится, что из оклада удержано 2,4 тысячи гривен (94 доллара) обязательных сборов и налогов. Сама же заработная плата была депонирована - передана на сохранение.

Ранее Государственное управление делами президента сообщало, что бывший президент Петр Порошенко заработал в 2018 году 270,5 тысячи гривен (более 9,5 тысячи долларов). Эта сумма была перечислена в благотворительный фонд.

В мире экс-СССР Украина
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