На Украине появится банкнота в 1000 гривен

Национальный банк Украины с 25 октября 2019 года вводит в оборот новую банкноту номиналом 1000 гривен. Об этом сообщается на сайте Нацбанка.

Отмечается, что на лицевой стороне нового денежного знака изображен портрет академика Владимира Вернадского, а на обратной стороне - здание президиума Национальной академии наук Украины.

"Вернадского выбрали за выдающийся вклад в историю Украины как философа, основателя целого ряда новых отраслей науки - геохимии, биохимии, радиогеологии. Он также является одним из основателей и первым президентом Украинской академии наук, созданной в 1918 году", - подчеркнул глава Нацбанка Яков Смолий.

По размеру и цвету банкнота в 1000 гривен будет заметно отличаться от других банкнот, что, по замыслу дизайнеров, поможет населению легко определять номинал. Основным цветом купюры станет голубой.

"Новая банкнота соединила в себе передовые технологии дизайна и защиты", - подчеркнул Смолий.