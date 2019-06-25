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25.06.2019 14:47
Рубрика: В мире

На Украине появится банкнота в 1000 гривен

Текст: Сергей Новиков

Национальный банк Украины с 25 октября 2019 года вводит в оборот новую банкноту номиналом 1000 гривен. Об этом сообщается на сайте Нацбанка.

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Отмечается, что на лицевой стороне нового денежного знака изображен портрет академика Владимира Вернадского, а на обратной стороне - здание президиума Национальной академии наук Украины.

"Вернадского выбрали за выдающийся вклад в историю Украины как философа, основателя целого ряда новых отраслей науки - геохимии, биохимии, радиогеологии. Он также является одним из основателей и первым президентом Украинской академии наук, созданной в 1918 году", - подчеркнул глава Нацбанка Яков Смолий.

По размеру и цвету банкнота в 1000 гривен будет заметно отличаться от других банкнот, что, по замыслу дизайнеров, поможет населению легко определять номинал. Основным цветом купюры станет голубой.

"Новая банкнота соединила в себе передовые технологии дизайна и защиты", - подчеркнул Смолий.

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