На встрече Порошенко с избирателями неизвестные бросили дымовые шашки

В городе Стрый Львовской области Украины неизвестные бросили несколько дымовых шашек на встрече экс-президента страны Петра Порошенко с избирателями передает РИА Новости. Бывший глава страны проводит встречи к выборам в Раду, которые намечены на конец июля.

"Нанятые провокаторы бросили дымовые шашки, пытаясь сорвать встречу президента Петра Порошенко с обществом", - так объяснил произошедшее пресс-секретарь бывшего президента Святослав Цеголко.

Напомним, что изначально выборы в Раду планировались на июль, но в мае новоизбранный президент Владимир Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Рады и назначил внеочередные выборы на 21 июля.