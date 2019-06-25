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25.06.2019 17:00
Рубрика: Власть

Нацистскую символику разрешат использовать в фильмах

Текст: Татьяна Замахина
Госдума убирает сложившуюся правовую коллизию. Депутаты проголосовали в первом чтении за законопроект, который позволит снять ограничения на использование нацистской символики в фильмах и книгах. Госдума поставила и условие - признаков пропаганды при этом быть не должно.
Фото: Владимир Федоренко/ РИА Новости Фото: Владимир Федоренко/ РИА Новости
Фото: Владимир Федоренко/ РИА Новости

Пока что любое публичное демонстрирование нацистской атрибутики и символики, даже без целей пропаганды, может служить поводом для возбуждения дела об административном правонарушении. Таким образом, все фильмы, а также иллюстрации книг, картины с изображением такой символики формально оказываются вне закона. Это все фильмы о войне, включая советскую классику, кинохроника, знаменитые антифашистские плакаты, фотографии…

Фото: Илья Питалев/ РИА Новости
В Госдуме предложили не наказывать музеи за нацистскую символику

Глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская и ее соавторы предложили ряд исключений. А именно - не распространять запрет на произведения науки, литературы, искусства, продукцию СМИ и материалы, используемые образовательными организациями в учебных и просветительских целях. Подобная деятельность не будет считаться экстремистской - при условии осуждения нацизма и формирования негативного отношения к его идеологии.

Создание такого законопроекта - реакция на резонансные и неприятные истории, вызывающие очень негативную реакцию в обществе, пояснила Ямпольская. "Мы эту кровавую кривизну решили исправить", - добавила депутат.

По ее словам, ко второму чтению уже подготовлена поправка, расширяющая список тех, кому можно будет использоваться означенную символику. "Внесем в эти списки музейную деятельность и так называемых реконструкторов, которые тоже часто вынуждены надевать ту или иную форму с теми или иными знаками отличия", - пояснила Ямпольская. В Германии, по ее словам, тоже сделано подобное исключение.

- Очень важно помнить, как выглядели твои враги, чтобы не забывать, как выглядели свои, - резюмировала парламентарий.

В нынешней редакции документ лишь частично решает проблему, отметила депутат ГД, член Центрального штаба Общероссийского народного фронта Наталья Костенко. "Посты в интернете, например, с патриотичными по духу фотографиями военных лет, где присутствует свастика, все равно формально останутся вне закона", - добавила она. Исправить эту ситуацию нужно в ходе подготовки законопроекта ко второму чтению, считает Костенко.

Напомним, что за публичную демонстрацию свастики для граждан предусмотрен штраф до 2 тысяч рублей или арест до 15 суток, для юридических лиц - штраф до 50 тысяч рублей.

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