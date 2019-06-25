Накаряков: Большое значение играет фактор адреналина, нервов

Члены жюри, знаменитые трубачи Сергей Накаряков и Тимур Мартынов прокомментировали итоги первого тура в номинации "медные духовые инструменты".

Каково общее впечатление о конкурсе после первого тура?

Сергей Накаряков: На мой взгляд, здесь есть яркие исполнители на каждом инструменте. Здесь большое значение играет фактор адреналина, нервов. В первом туре очень много талантливых исполнителей несли большие потери просто из-за сценического волнения. Конечно, обидно за них. Но такое происходит на каждом конкурсе.

Тимур Мартынов: Для меня с каждым днем все больше впечатлений. Могу сказать, что я рад и количеству участников, и уровню. Хотя уровень разный. Не могу сказать, что у всех он очень высокий. Есть музыканты, умеющие заинтересовать и что-то предложить для слушателей. Конечно, от некоторых конкурсантов мы ожидали большего, но… звезды не сошлись. Всегда расстраивает, когда человек не справляется с волнением. Любой член жюри будет не равнодушен к тому, что у участника не задалось выступление, при том, что он имеет задатки, чтобы играть хорошо.

По каким критериям жюри оценивает конкурсантов и программы?

Cергей Накаряков: Я уже участвовал в конкурсах для разных инструментов, но Конкурс Чайковского - это действительно важное событие. У нас такие инструменты… с разным репертуаром, не всегда просто сравнивать. Будем выбирать большого артиста по музыкальным критериям. В основном.

Тимур Мартынов: Жюри не сравнивает тубистов, трубачей, валторнистов или тромбонистов друг с другом. Учитываются факторы владения инструментом. Главное личность, индивидуальность музыканта; что он может предложить, выходя на сцену. И не важно, на каком инструменте он играет. Возможна такая ситуация, при которой конкурсант, игравший чисто, что называется, без сучка, без задоринки, не пройдет дальше. А те исполнители, у которых, возможно не все получилось идеально, получат зеленый свет. Потому что жюри смотрит на внутреннюю составляющую музыканта, на перспективу того или иного конкурсанта. На мой взгляд, именно это станет определяющим фактором.

Как родилась сама идея включить оркестровые инструменты тубу и тромбон в состав такого конкурса? Это все-таки не сольные инструменты.

Сергей Накаряков: Об этом нужно спросить маэстро Гергиева. Со своей стороны я очень рад, что у нас есть шанс выйти на такой высокий уровень. В то же время, мне не совсем понятно (хотя я и рад), почему мы обошли и дирижеров, и альтистов, и контрабасистов. К тому же у нас не большой репертуар. Чтобы приблизиться к Петру Ильичу Чайковскому, мы играем аранжировки. Его сольных произведений у нас нет в репертуаре.

Тимур Мартынов: Я не согласен, что туба и тромбон не сольные инструменты! Просто нам пока не известно, насколько они могут себя проявить, как сольные инструменты. Это стереотип. Мы их редко слушаем. Я думаю, что в мире сейчас много великих мастеров, играющих на этих инструментах. В нашем жюри, например, сидит прекрасный тромбонист Кристиан Линдберг, который прославился своей виртуозностью и сделал много для популярности этого инструмента.

Считаете ли вы, что этот конкурс повлияет на состояние духового искусства?

Сергей Накаряков: Этот конкурс освещается в прессе и интернет-каналом классической музыки Медичи ТВ. Популярность исполнительства на духовых инструментах может возрасти. Во всяком случае, я надеюсь, что конкурс поднимет наш общий уровень.

Тимур Мартынов: Любой конкурс влияет на развитие. Для музыкантов, играющих на деревянных и медных духовых инструментах, он послужит хорошим толчком и возможностью поднять свои акции, взрастить личностные качества, популяризовать инструмент. Я надеюсь, что маэстро Гергиев планирует продолжать это новшество в контексте Конкурса Чайковского. Было бы странно наблюдать это как разовую акцию. Более того, я уверен, что подобный конкурс уже многое дал молодым музыкантам, которые вышли на сцену - и в плане развития, и в плане опыта. И для публики тоже. Как мне кажется, слушателю тоже нужно развивать вкус, обращать внимание на разные музыкальные инструменты, может быть, захотеть, и пойти научиться играть на каком-нибудь прекрасном музыкальном инструменте. Например, на трубе! (Смеется).