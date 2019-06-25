Новым пресс-секретарем Белого дома станет представитель Меланьи Трамп

Новым пресс-секретарем Белого дома станет нынешний официальный представитель первой леди США Меланьи Трамп - Стефани Гришэм. Об этом она написала на своей страничке в Twitter.

"Я рада сообщить, что Стефани Гришэм станет новым пресс-секретарем и директором по коммуникациям Белого дома", - написала супруга Дональда Трампа.

"Она была с нами с 2015 года. Мы с президентом США не можем представить более подходящего человека на эту должность, чтобы служить администрации и нашей стране", - добавила Меланья Трамп.

Она также отметила, что Гришэм одновременно останется ее официальным представителем, т.е. будет совмещать обе должности.

Гришэм сменит уходящую с должности пресс-секретаря Сару Сандерс. О том, что Сандерс покинет этот пост, Дональд Трамп Трамп объявил 13 июня. Он выразил надежду на то, что она выдвинет свою кандидатуру на пост губернатора штата Арканзас.