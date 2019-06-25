Объявлена дата премьеры 9-го сезона "Американской истории ужасов"

Сериал-антология Райана Мёрфи "Американская история ужасов", ставший одним из самых крепких и заметных жанровых телеявлений, вернется на экраны со своим девятым сезоном уже 18 сентября.
Благую весть принес Twitter канала FX.
don't freak out but @ahsfx comes back on september 18 pic.twitter.com/WU8dcykMIL— FXNetworks (@FXNetworks) 24 июня 2019 г.
Ранее, напомним, у сезона появился подзаголовок - "1984". А из тизера стало ясно, что создатели продолжили играться с субжанрами и "1984" будет решен в стилистике классических VHS-слэшеров.
В сериале вновь сыграет Эмма Робертс, племянница Джулии Робертс. Спортсмен-фристайлист, серебряный призер Олимпиады в Сочи Гас Кенуорти исполнит роль бойфренда ее персонажа. Подробностей по сюжету и остальному актерскому составу еще нет. Известно только, что Эвана Питерса, который неизменно присутствовал во всех предыдущих сезонах, на сей раз не будет. Как и Билли Айкнера, сыгравшего в "Культе" и "Апокалипсисе".
Восьмой сезон вышел в сентябре прошлого года. Шоу уже продлено на десятый - с премьерой в 2020 году.