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Объявлена дата премьеры 9-го сезона "Американской истории ужасов"

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    25.06.2019, 16:05
Текст:   Олег Усков

Сериал-антология Райана Мёрфи "Американская история ужасов", ставший одним из самых крепких и заметных жанровых телеявлений, вернется на экраны со своим девятым сезоном уже 18 сентября.

Благую весть принес Twitter канала FX.

Ранее, напомним, у сезона появился подзаголовок - "1984". А из тизера стало ясно, что создатели продолжили играться с субжанрами и "1984" будет решен в стилистике классических VHS-слэшеров.

В сериале вновь сыграет Эмма Робертс, племянница Джулии Робертс. Спортсмен-фристайлист, серебряный призер Олимпиады в Сочи Гас Кенуорти исполнит роль бойфренда ее персонажа. Подробностей по сюжету и остальному актерскому составу еще нет. Известно только, что Эвана Питерса, который неизменно присутствовал во всех предыдущих сезонах, на сей раз не будет. Как и Билли Айкнера, сыгравшего в "Культе" и "Апокалипсисе".

Восьмой сезон вышел в сентябре прошлого года. Шоу уже продлено на десятый - с премьерой в 2020 году.

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