Определились все четвертьфиналисты Кубка Америки

Завершился групповой раунд Кубка Америки. В ночь на вторник определились все участники четвертьфиналов турнира.

Сборные Чили и Уругвая разыграли первое место в группе С. Основные события матча развернулись в конце встречи. На 73-й минуте на после выбежал один из болельщиков с маской петуха на голове. Его забег остановил защитник сборной Чили Гонсало Хара, ударивший по ногам беглецу.

Уругвайцы тут же потребовали наказать чилийца за грубость, но бразильский судья Рафаэл Клаус решил обойтись без дисциплинарных санкций. А на 82-й минуте оборона сборной Чили сыграла не столь надежно, и форвард сборной Уругвая и "ПСЖ" Эдинсон Кавани забил победный гол. Уругвай победил, обеспечив себе первое место в группе.

В матче сборных Японии и Эквадора победа выводила каждую из команд в плей-офф. Но команды завершили встречу вничью, сделав подарок Парагваю, который обошел японцев по разнице мячей.

На стадии четвертьфинала пройдут матчи между сборными Парагвая и Бразилии (27 июня, Порту-Алегри), Венесуэлы и Аргентины (28 июня, Рио-де-Жанейро), Колумбии и Чили (28 июня, Сан-Паулу), а также командами Уругвая и Перу (29 июня, Салвадор). Турнир завершится 7 июля.