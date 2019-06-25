Подведены итоги Ежегодного собрания Афрэксимбанка - 2019

В Ежегодном собрании Афрэксимбанка и Экономической конференции "Россия - Африка" приняли участие более 1500 делегатов из 81 страны, а также было зарегистрировано свыше 290 российских и иностранных журналистов из 25 стран.

На Церемонии открытия 26-го Ежегодного собрания акционеров выступил глава Правительства РФ Дмитрий Медведев. Он отметил, что у российско-африканских отношений прочная историческая основа.

"Еще одна объективная причина для нашего сближения - это схожесть задач, которые стоят перед нашими экономиками. Россия и все страны Африки обладают огромными природными богатствами. По определенным оценкам, это половина ресурсного потенциала планеты, поэтому нам надо эффективно использовать эти ресурсы и одновременно развивать сотрудничество в этой и других сферах", - отметил он.

В рамках мероприятия обсудили выстраивание партнерства африканских МСП на российском рынке, торговлю между развивающимися странами и интеграцию Африки в глобальную экономику, финансирование торговли в сложных глобальных финансовых условиях.

Советник Президента РФ, ответственный секретарь Оргкомитета по подготовке и проведению в РФ в 2019 году саммита "Россия - Африка" и других мероприятий в формате "Россия - Африка" Антон Кобяков, в частности, сказал: "В современных условиях первостепенное значение в российско-африканских отношениях приобретает задача всестороннего сотрудничества с африканскими экономиками, демонстрирующими большой рост. На первый план выходят спрос на научно-технический прогресс, комплексное внедрение и применение российских инновационных разработок в таких сферах экономики Африки, как сельское хозяйство, зеленая энергетика, здравоохранение, муниципальное управление. Повышенный интерес экспертов, бизнесменов, руководителей государственных ведомств стран Африки, которые приехали в Москву на Ежегодное собрание Афрэксимбанка, - тому подтверждение".